Los vestidos de Cristina Pedroche en Nochevieja: todos sus looks como presentadora de las Campanadas

El vestido de Cristina Pedroche se ha convertido en un aliciente más en la noche de Fin de Año. Cada 31 de diciembre, cuando se acerca el momento de las Campanadas, muchos empiezan a especular con el vestido con el que sorprenderá en la última noche del año.

Porque si a algo nos ha acostumbrado la compañera de Alberto Chicote –cocinero y presentadora llevan juntos desde 2016— es a lo imprevisible. Cualquier cosa puede pasar cuando, tras comernos las 12 uvas, se saca la capa para mostrar su look completo y brindar por los próximos 12 meses.

Lo hizo en 2014 con un ahora discreto diseño de la ibicenca Charo Ruiz, la única vez que presentó las Campanadas en laSexta junto a Frank Blanco, y desde entonces lo ha seguido haciendo doblando la apuesta cada año.

Porque en este tiempo la hemos visto lucir un bikini de flores, un diseño inspirado en el Hollywood dorado de los años 40 y hasta un vestido vintage del diseñador de Manzanares (Ciudad Real) Manuel Piña. Sin olvidarnos, por supuesto, del top paloma de 2022 que dio pie a muchos memes y con la que dejó al descubierto su entonces recién anunciado embarazo. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz anunciaron la llegada de su hija Laia el pasado 30 de diciembre.

Cristina Pedroche ha sabido convertir su look de Nochevieja en un aliciente más en la última noche del año y este 31 de diciembre no será distinto. Para ir abriendo boca, su estilista Josie ha adelantado que la sorpresa será "de forma completamente diferente" a la de los años anteriores y ha asegurado que otra vez la ha vuelto a romper.

¿Cómo será ese vestido? ¿Será realmente tan distinto? Repasamos todos los looks de Cristina Pedroche en Fin de Año para hacernos a la idea de lo que, según Josie, no veremos este 2023.

Nochevieja 2022: la paloma de Jacinto de Manuel

Tres piezas compusieron el look de Cristina Pedroche para la Nochevieja de 2022, la Nochevieja en que mostró por primera su embarazo.

La presentadora apareció en pantalla con una enorme capa confeccionada con tela de una tienda de campaña de ACNUR que le sirvió para ocultar, durante unos minutos, el diseño definitivo, compuesto por una falda de tul es de Iñigo Garaizabal y un top en forma de paloma hecho por el escultor Jacinto de Manuel en pasta de papel reciclado y esmaltado en color blanco.

El conjunto le sirvió para mostrar su barriga de embarazada —de 12 semanas— y que, según apuntó al despojarse de la capa, era su particular símbolo de la paz. "¡Ay, qué impresión me está dando este año", dijo al verse así ante las cámaras.

Nochevieja 2021: un diseño vintage de Manuel Piña

2021 fue también diferente para Cristina Pedroche. En lugar de estrenar vestido, la presentadora vistió una pieza de museo del diseñador Manuel Piña, fallecido en 1994. "Esta noche me voy a convertir en su musa póstuma", dijo antes de mostrar el diseño a la audiencia.

"Representa la metamorfosis de los insectos de los reptiles, pero sobre todo a su renacer tras abandonar su antigua piel", explicó Cristina Pedroche, que apareció en pantalla envuelta en una capa alada de Buj Studio, una firma comandada por Raquel Buj, que lleva cinco años trabajando en el sector tras dar el salto desde la arquitectura. Los zapatos y el casco, con el que cubrió su calva (ficticia), eran de Manuel Albarrán

El vestido de Manuel Piña es un diseño futurista en color gris plateado confeccionado "en tafetán calado irisdicente, con acabados metálicos y dos aros que aportan volumen geométrico a modo de caparazón del escarabajo, que fuera logotipo de su desaparecida marca”, según el comunicado del museo del diseñador. Se trata de un diseño totalmente transparente, como se pudo ver en las fotos publicadas por la presentadora en Instagram.

Nochevieja 2020: brillo entre cristales

El look que Cristina Pedroche eligió para la última Nochevieja mantenía una notable relación con el año 2020. La presentadora lució un estilo inspirado en el confinamiento y se presentó con un edredón nórdico firmado por Pedro del Hierro. El look, diseñado con la ayuda de su experto el moda José Manuel Domínguez Álvarez, conocido como Josie, no se quedó ahí.

Bajo el edredón nórdico, Cristina Pedroche escondía un vestido corto, sexy y muy atrevido firmado por Pedro del Hierro. Cuajado de pequeños cristales, no permitía dar mucho juego a la imaginación del espectador. ¿Para completar el outfit? Unas botas over knee en color agua marina a juego con el vestido. El peinado tampoco dejó indiferente a nadie. Una coleta baja y un tocado de cristales lograron que el look se caracterizase por ser atrevido, llamativo y, sobre todo, brillante.

Nochevieja 2019: una diosa de la mitología romana

Parecía que el 2020 sería un gran año. A pesar de que no salió según lo esperado, Cristina Pedroche estuvo a la altura para recibir el que se acabó convirtiendo en un año de cambios irreversibles. El dorado traje de la presentadora hizo referencia a la manzana dorada de la discordia de la diosa Romana. También tuvo ciertas corrientes de Kintsugi, el arte ancestral japonés de arreglar objetos dañados con oro. "Se basa en ver lo bello en lo imperfecto, y al dotar a esa imperfección del influjo del oro no sólo se arregla el objeto, sino que se consigue ir un paso más allá creando algo nuevo, más poderoso", contó el artista y diseñador Jacinto de Manuel.

Cristina Pedroche afirmó sentirse invencible e imparable. "Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad".

2019 fue el año de los dos vestidos de Cristina Pedroche. Una hora después de presentar las Campanadas peninsulares, la presentadora se encargó de guiar a los telespectadores canarios y lo hizo con un vestido sirena del diseñador palmero Andrés Acosta.

El creador del diseño agradeció a la presentadora a través de Facebook "llevar a la vida este vestido y llenarlo con tu energía única". “La belleza solo es belleza cuando nace del corazón y hoy me siento nuevamente bendecido por estar rodeado de mujeres como tú, que libres y poderosas, alzáis vuestras voces, fuertes y valientes sin miedo a SER y a ESTAR”, apuntó el prestigioso diseñador.

Nochevieja 2018: el 'inspirado' bikini de flores

No ha sido admiración y sorpresa todo lo que ha rodeado los looks navideños de Cristina Pedroche. En 2018 eligió un polémico diseño tipo bikini con flores de colores cálidos, especialmente, en diferentes tonalidades de rosas y morados. ¿La marca creadora? Tom-Hom. Sin embargo, este look fue acusado de nada más y nada menos que de plagio por estar inspirado en un vestido de novia que lució Laetitia Casta en la pasarela de alta costura primavera/verano en el año 1999.

Nochevieja 2017: reina de la transparencia

A veces un único look no es suficiente para dejar a toda España con la boca abierta. Esto mismo debió pensar Cristina Pedroche en el año 2017, cuando lució dos trajes completamente diferentes que encendieron rápidamente todas las redes sociales. ¿El definitivo? Un mono transparente diseñado por el director de la marca Pronovias en aquella época, Hervé Moreau.

Nochevieja 2016: el Hollywood de los años 40

Muchas veces la moda se inspira en los cuadros más famosos, y el traje de Cristina Pedroche durante la Nochevieja de 2016 es un ejemplo. Este look recogió las pinceladas y el arte de La Noche Estrellada del pintor neerlandés Vincent Van Gogh. ¿El mérito? Para Pronovias. El glamuroso estilo hacía vivir un déjà vú de lo mejor que había en Hollywood durante los años 40.

Nochevieja 2015: vestido de corte sirena

El look que Cristina Pedroche lució en el año 2015 fue el fósforo que encendió la mecha de todas las polémicas y del éxito que la vallecana ha ido recolectando Nochevieja tras Nochevieja. Se trata de un vestido de corte sirena de Pronovias. Lleno de transparencias y muy similar al mono que la periodista eligió en el año 2018, este fue el desencadenante de todas las especulaciones y críticas, tanto positivas y negativas.

2014: comienza el show

laSexta vio debutar a una Cristina Pedroche con un look muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver durante décadas en la televisión española. Aunque es el que más ha pasado desapercibido, esta prenda de Pronovias marcó el inicio de lo que ya es toda una tradición en Antena 3.

Un mes antes de la gran noche de Pedroche, en noviembre de 2014, la modelo Malena Costa había vestido ese mismo vestido en los premios GQ.