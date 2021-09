Uma Thurman revela que abortó durante su adolescencia: "Sentí que merecía el dolor"

A través de una reveladora carta, Uma Thurman ha rechazado la Ley del Aborto de Texas que impide a las mujeres decidir sobre sus propios cuerpos. En la misiva, publicada en The Washington Post, la actriz ha detallado uno de los momentos más complicados de su vida, un testimonio personal con el que pretende dar visibilidad a la cruda disyuntiva a la que se ven sometidas las mujeres que se quedan embarazadas sin haberlo planeado.

"Un hombre mucho mayor me dejó embarazada accidentalmente"

Thurman explica que era muy joven cuando ocurrió. Había dado sus primeros pasos en el mundo de la interpretación pero todavía la quedaba toda la vida por delante, así que era importante valorar su situación personal antes de tomar cualquier decisión.

"Comencé mi carrera como actriz a los 15, trabajando en un entorno en el que a menudo era la única chica en la sala. Al final de mi adolescencia, un hombre mucho mayor me dejó embarazada accidentalmente. Vivía con una maleta en Europa, lejos de mi familia, y estaba a punto de comenzar un trabajo. Me costó decidir qué hacer", explica la actriz, que vivió el momento con gran pesar.

La protagonista de Kill Bill pidió entonces ayuda a sus padres, que valoraron la situación y tomaron junto a ella la decisión de interrumpir en embarazo. "No obstante, mi corazón estaba roto", describe Thurman, que se sentía culpable por lo sucedido y no podía evitar sufrir por ello. "Había interiorizado tanta vergüenza que sentí que me merecía el dolor", cuenta sobre esta traumática experiencia, algo que califica como su "secreto más oscuro".

"Me entristece incluso ahora"

A sus 51 años, Thurman recuerda esta decisión como la más complicada de su vida, algo que continúa pasándole factura emocional incluso ahora. "Fue la decisión más difícil de mi vida, me causó angustia entonces y me entristece incluso ahora. La elección de no continuar con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser".

Uma Thurman es madre de tres hijos. Los mayores, Maya (23) y Levon Roan (19), son fruto de su matrimonio con Ethan Hawke y la pequeña, Luna (9), nació de la relación con su ex prometido Arpad Busson.

La actriz concluye la carta dirigiéndose directamente a todas las mujeres de Texas que sienten que su libertad está siendo amenazada con esta prohibitiva Ley para mandarles apoyo y fuerza.

"A todos ustedes, a las mujeres y niñas de Texas, que tienen miedo de ser traumatizadas y perseguidas por cazarrecompensas depredadores; a todas las mujeres indignadas por que el estado les quite los derechos de nuestros cuerpos; y a todas las que son vulnerables y sometidas a la vergüenza por tener útero, os digo: Ten coraje. Eres hermosa. Me recuerdas a mis hijas".