Victoria Beckham graba a su marido David Beckham cantando y el vídeo supera los 6 millones de reproducciones en un par de horas

Aunque David Beckham no llega al tono tan agudo de Mariah Carey en All I Want For Christmas lo cierto es que no lo hace nada mal cuando alcanza ese 'uuuhhh..' antes del tintineo de uno de los villancicos más conocidos de la Navidad.

No conocíamos esta habilidad secreta de David Beckham, que bien podría cambiar el balón de fútbol por el micrófono para ponerse a dar conciertos. Seguidores, sin duda, no le faltarían. Su vídeo entonando la canción más lucrativa de la discografía de Mariah Carey ha sido un auténtico éxito en las redes sociales.

Era su mujer Victoria Beckham la que lo publicaba este 1 de diciembre y en menos de una hora alcanzó los dos millones de reproducciones. Unas horas más tarde ya supera los 6 millones, una cifra realmente alta y que demuestra que el poder de la viralidad no tiene límites.

Sin duda, escuchar a David Beckham cantar no era lo que teníamos previsto para dar la bienvenida a la época navideña, pero la sorpresa ha sido tan grata como surrealista. Si saca un disco, prometemos contároslo.

Lo mejor de todo es su reacción cuando se da cuenta de que es su mujer desde hace 23 años la que está grabándole. Aunque al principio parece no hacerle ninguna gracia, termina sonriendo con cariño. Seguro que Victoria estaba flipando tanto como nosotros.