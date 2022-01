Una vida de esfuerzos para conseguir un triplete histórico: así es Alexia Putellas y esta es su familia

Alexia Putellas completa el círculo con el The Best a la mejor jugador a. Con solo 27 años, se trata de la primera futbolista española que obtiene un triplete de reconocimientos históricos. Lleva tocando balón desde los tres años.

La española Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, ha sido galardonada con el The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2021, premio que añade al Balón de Oro que ganó a finales de noviembre.

Triplete histórico: The Best, la mejor de la UEFA y Balón de Oro

La futbolista de Mollet del Vallés, de 27 años, recibió el respaldo mayoritario de capitanes, seleccionadores, periodistas y aficionados después de un año auténticamente de ensueño, en el que se proclamó campeona de la Liga de Campeones, de la Primera Iberdrola y de la Copa de la Reina con un papel estelar, como también con la selección española de Jorge Vilda, que completó un 2021 pleno de victorias sin encajar gol alguno.

Putellas, que sucede en el palmarés del galardón a la inglesa Lucy Bronze, ya había sido premiada como mejor centrocampista de Europa por parte de la UEFA y mejor jugadora por el organismo continental, así como con el Globe Soccer Awards.

Primera futbolista española que obtiene The Best

En esta ocasión, como en el Balón de Oro, superó a su compañera Jenni Hermoso y a la australiana Sam Kerr, jugadora del Chelsea inglés, con lo que es la primera futbolista española -tanto en categoría masculina como femenina- que obtiene The Best.

Putellas, que se declaró "muy feliz", quiso agradecer especialmente a todas sus compañeras, porque "esto es de todas". "Sin duda esto va a hacer que sigan con la misma motivación o más para este año. Espero que tengamos otra vez muchísimo éxito", apuntó.

"En España hay muchísimo talento", aseveró la barcelonista, quien apuntó que "lo que hacía falta era trabajar y tiempo porque esto no es fruto de meses ni de días. Es por muchos años de trabajo".

El fallecimiento de su padre, un duro golpe

Putellas tenía solo 18 años cuando su padre falleció. Su progenitor la había acompañado en su carrera deportiva, madrugando los domingos para llevar a su hija a jugar a Sabadell, a 11 kilómetros de casa, y así de paso animarla desde la grada.

Era aficionado del Barça y tanto él como su mujer, Elisabet Segura, fueron imprescindibles para que Alexia desarrollase su carrera deportiva."Si una hija quiere jugar al fútbol no se le ha de reprochar nada. Es deporte. Cualquier madre debe apoyarle", dijo su madre sobre la elección de Putellas de dedicarse a este deporte.

Alexia Putellas // fcb

La muerte de Jaume Putellas en 2012 supuso un duro golpe para la deportista. En aquel momento la joven optó por refugiarse en el fútbol para superar su pérdida y no caer en la tristeza profunda.

"Está claro que mi familia siempre ha estado a mi lado. Hace seis meses perdí a mi padre y mi familia siempre ha estado ahí. Gracias a ellos he podido superar la pérdida de mi padre y, apoyándome en el fútbol, también he conseguido seguir para adelante y despejarme de todos los problemas. Mi madre, mi hermana, mis tíos, mis primos… han sido vitales para superar el fallecimiento de mi padre", contaba en aquel momento en una entrevista con The Tactical Room.

Su hermana Alba ha sido su gran cómplice durante su juventud.

Dedicó a su padre el Balón de Oro: "Esto es para ti, papá"

El mismo año de la muerte de su padre la volvieron a llamar para jugar con el Barça y Putellas aceptó, sin saber que casi 10 años después conseguiría el triplete con el equipo blaugrana. Ganó la Liga, la Copa y la Champions y por si fuera poco este lunes era reconocida en el Théatre du Chamelet como la mejor jugadora del año, momento que aprovechó para recordar a su padre con el Balón de Oro en las manos y tímidas lágrimas en los ojos.

"Si me permitís, quiero dedicarle este momento a alguien muy especial, espero no emocionarme... Por quien hago todo, espero que estés muy orgullosa de tu hija: ahí donde estés, esto es para ti, papá", dijo.

Tocando balón desde los 3 años

Alexia Putelllas nació en 1994 en la localidad catalana de Mollet de Valles, donde con solo tres añitos comenzó a mostrar su interés por el balón. Con 7 años sus padres la anotaron en el equipo de la localidad, pero la discriminación y las burlas del resto de críos por ser mujer la animó a fichar por un equipo femenino, el CE Sabadell, donde jugó hasta 2005.

En el patio del colegio apuntaba maneras. Regateaba con gran destreza a sus compañeros y decidía los equipos, síntomas de que el juego del fútbol corría por sus venas. Con 12 años debutó en el Barça pero un cambio en las edades de infantiles y cadetes la obligó a mudarse al Espanyol, donde estuvo desde 2006 hasta 2011. En 2012 aterrizó en el Levante, donde sus números comenzaron a destacar: 15 goles en 34 partidos.