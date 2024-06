Un vídeo apunta a que Adele sufrió un malentendido en su último incidente

Te interesa El esperado reencuentro de ABBA tras Eurovisión: se reúnen para ser condecorados por el rey de Suecia

Adele ha sido durante toda su carrera todo un referente del colectivo LGTBIQ+ y hace apenas unas horas volvió a mostrar su compromiso con la comunidad.

Durante un concierto de su residencia en Las Vegas, la artista recibió un comentario por parte del público que no sentó nada bien a la autora de Love in the dark. “¿Eres estúpido?”, espetó Adele a un hombre que había lanzado un exabrupto que, tanto la cantante como parte del público interpretó como “pride sucks” (“el Orgullo apesta”).

Un mensaje que no sentó nada bien a la intérprete, que no dudó en abroncar al asistente. “¿Qué has dicho? ¿Vienes a un jodido concierto mío a decir que el orgullo apesta? ¿Eres jodidamente estúpido? No seas ridículo".

Sin embargo, un nuevo vídeo apunta a que todo pudo ser un malentendido al entender “pride sucks” en lugar de “work sucks” (“trabajar apesta”), la frase que originalmente habría exclamado ese miembro del público.

Una alusión precedida de los comentarios de Adele sobre su rutina laboral. “Los viernes son básicamente el principio de mi semana porque es cuando trabajo”, relataba la cantante, momento en el que se produce ese comentario desde los asientos.

De hecho, una usuaria de la red social X, que asegura haberse sentado junto al origen de los gritos durante el concierto, corrobora que todo se trató de un error de interpretación. “Dijo trabajar apesta no el orgullo apesta”, ha indicado en su post.

Un error que, sin embargo, ha servido para volver a comprobar el férreo apoyo de la artista con el colectivo LGTBIQ+.