El vídeo viral de Mila Kunis y Ashton Kutcher dándolo todo en el concierto de 'Backstreet Boys'

Backstreet Boys ha vuelto a los escenarios por todo lo alto. El grupo de los 90 ha conquistado la Sphere de Las Vegas con una residencia este verano, y cada concierto está dando momentos emblemáticos.

En total son 21 conciertos los que dará el grupo, todos repartidos este verano hasta el 24 de agosto bajo el nombre Into the Millennium, homenajeando el título de su gira de 1999.

Y por este espacio privilegiado de conciertos ya se han subido al escenario con Backstreet Boys artistas de la talla de Nick Carter, AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson y Brian Littrell.

Además, este fin de semana dos espectadores del show han protagonizado un momento muy divertido: se trata de la pareja de actores formada por Mila Kunis y Ashton Kutcher, quienes demostraron que lo estaban pasando en grande reviviendo la música de los 90.

Lejos de esconderse, la pareja lo dio todo con sus pasos de baile durante el concierto, y fueron grabados por otros espectadores. Un vídeo recopilatorio interpretando con mucha dramatización canciones como I Want It That Way no ha tardado en hacerse viral y en mostrar cómo los famosos actores lo pasaron en grande.