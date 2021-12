"Ha vuelto vuestra lesbiana favorita": Natalia Lacunza estrena nuevo look

Natalia Lacunza estrena nuevo look // Gtresonline

Año nuevo, look nuevo. Eso piensa Natalia Lacunza. La exconcursante de Operación Triunfo ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo corte de pelo para empezar 2022.

Natalia Lacunza dice adiós al flequillo recto y la media melena lisa. La cantante ha optado por despedir el año por todo lo alto con un corte de pelo que ahora es tendencia: el wolf cut. Una apuesta arriesgada que ha encantado a todos sus seguidores y no han dudado en dejarlo por escrito.

Este corte está a la última entre la celebridades: Miley Cyrus, Úrsula Corberó, Billie Eilish o Demi Lovato son algunas de las famosas que se han dejado ver con este atrevido look, con en un flequillo desenfadado y muchas capas que enmarcan la cara y dan volumen y movimiento al cabello.

Lacunza ha compartido la foto de su nuevo look en Twitter con la frase: “Ha vuelto vuestra lesbiana favorita!!! Me cansé del look de madre”. Ahora tiene un estilo mucho más rockero y acorde con su atrevida y cañera personalidad.

La intérprete de Tarántula ha publicado otra instantánea en la que se puede apreciar perfectamente este nuevo corte de pelo. “Lo siento lo he hecho”, dice el comentario publicado junto selfi en el espejo enseñando el cabello.

¿Significará este nuevo look una nueva etapa en su música? Sea como sea, lo que tenemos claro es que su estilo es mucho más transgresor que el anterior.