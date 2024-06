Will Smith y Jada Pinkett reaparecen por primera vez tras el anuncio de su separación

Will Smith y Jada Pinkett han vuelto a posar juntos por primera vez desde que la actriz confesara en octubre que llevaban desde 2016 separados.

El actor presentaba en Los Ángeles su nueva película Bad Boys: Ride or Die, que llega dos años después de su polémica bofetada en los Oscar, y para mostrar fuerza familiar, estuvo en el photocall acompañado de su mujer y sus dos hijos Willow y Jaden, así como Trey, el pequeño que tuvo Will con Willow y Jaden, y la madre de Jada.

Will Smith con Jada Pinkett y sus hijos

La separación de Will y Jada

Esta aparición llega varios meses después de que Jada revelara en una entrevista que ya no conviven juntos. Se casaron en 1997, aunque terminaron dándose cuenta que tenían muchas diferencias y no podían seguir juntos. Por sus hijos y el amor que se tienen, optaron por no divorciarse.

"Creo que aún no estamos preparados. Todavía estamos intentando encontrar la manera de ser compañeros y saber cómo presentárselo a la gente. Tenemos que averiguarlo", dijo ella, señalando que "hizo la promesa de que nunca habría una razón por la que pedir un divorcio. Y todavía ha sido incapaz de romper esa promesa, pero viven separados".

Las palabras de Jada fueron muy confusas porque pocos meses después contó en una entrevista que esa bofetada en los Oscar había salvado su matrimonio: "Casi no fui a los Oscar ese año, pero estoy encantada de haberlo hecho. Lo llamo "el bofetón sagrado" ahora porque muchas cosas positivas vinieron tras eso".

"Ese momento en el que se destapa la olla es cuando ves donde estás realmente. Después de todos esos años intentando descubrir si me iría del lado de Will, me hizo falta el bofetón para darme cuenta de que nunca le dejaré. ¿Quién sabe lo que sería de nuestra relación si eso no hubiese pasado?", apuntó.