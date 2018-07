Will Smith es el rey del 'In My Feelings Challenge' y hasta Drake lo reconoce

A Will Smith le gusta sorprender a sus seguidores en las redes sociales, donde se anima a cantar en español, a bailar y hasta aceptar el #InMyFeelingsChallenge.

Este nuevo reto viral, inspirado por la canción del mismo nombre de Drake, ha revolucionado la red, sobre todo en Estados Unidos, donde muchos se han atrevido a publicar sus vídeos bailando el tema del artista en situaciones extremas.

El actor ha decidido ir más allá y se ha atrevido a escalar el Puente de las Cadenas en Budapest, donde ha bailado In My Feelings de Drake. Sin duda, su decisión ha sido peligrosa y está claro que no hay nadie que pueda superar a Will Smith.