Yotuel Romero confiesa que tuvo que hacer pasar por suyas canciones de Beatriz Luengo por un triste motivo

Beatriz Luengo está de enhorabuena. Después de mucho esfuerzo, la cantante comienza a ver los frutos de tanto trabajo. Su último disco 'Cuerpo y Alma' está nominado a un Premio Grammy Latino como Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Ella, que se define a sí misma en las redes sociales como una "guerrera de la vida", ha agradecido a todos sus fans el apoyo a través de Instagram.

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. Beatriz Luengo no solo canta, también compone. Sus letras las han cantando artistas de la talla de Wisin, Ozuna, Diego Torres, Jennifer Lopez... Entre ellos, destaca el éxito mundial 'La Mordidita', de Ricky Martin, un tema que recorrió medio mundo. "Hay que hacer un ejercicio de humildad. La canción no es solo la canción, es quien la canta, la repercusión de ese artista... La oportunidad me la ha dado él a mi”, nos contaba Luengo sobre su trabajo con el puertorriqueño.

Así, Youtuel Romero, su marido, ha querido felicitar a su chica por este enorme reconocimiento. "Demasiado feliz por esta nominación", escribía. "Cuántas canciones que compusiste tú solita, teníamos que decir que eran mías que los artistas las cantaran", desvelaba Yotuel, dejando entrever una realidad en la industria de la música que deja mucho que desear en pleno s.XXI. ¡Enhorabuena Beatriz, te lo mereces!