El youtuber Fortfast pierde a sus dos gatas y todas sus pertenencias tras un incendio en su piso

Fue a principios del mes de julio cuando el youtuber Fortfast era acusado por uno de sus exempleados de explotación laboral. El joven Fran Rodrigo acusaba al conocido creador de contenido de contratarlo a media jornada cuando en realidad trabajaba 8 horas. A esto le sumó "insultos, gradaciones delante de compañeros y humillaciones constantes" que pusieron en duda la actitud de Fortfast y dejaron sobre él una serie de cargos de los que se ha defendido por vía legal.

Dos meses después de la polémica y tras un tiempo alejado tanto de Youtube como de sus redes personales, el youtuber regresa para dar una mala noticia a sus seguidores: su casa ha sido arrasada por un incendio. "Tenía muchos vídeos preparados y un comunicado para esclarecer todo lo que me había pasado en estos meses. Tomé acciones legales para defenderme de las acusaciones falsas que recibí y por las que mi vida dio un vuelco", comienza diciendo el youtuber en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una imagen de su piso tras el incendio que calcinó sus pertenencias. "Iba a volver, con más fuerza y ánimo", añade.

"Me mudé, estaba feliz y poco a poco reconstruyendo todo... Pero un cortocircuito en la cocina se ha llevado por delante toda mi casa y la vida de mis dos hijas, Arya y Sansa. Por suerte pude escapar porque me pilló durmiendo en una habitación alejada", se lamenta. "Estoy desolado, mi vida se ha ido si quiera aún más a la mierda. He perdido todo, absolutamente todo", reconoce, y aprovecha para pedir a sus haters que dejen de criminalizarle. "Solo pido que por favor, la gente que a día de hoy se esfuerza por que mi vida sea un infierno e incesantemente me criminalizan, me dejen en paz. Cuidad de vuestra vida, cuidad de vuestros seres queridos y abrazad sin parar", termina.