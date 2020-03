El “zasca” de Madonna a los haters que le critican por su edad

Madonna está ya acostumbrada a no gustar a todo el mundo, y aunque generalmente ese hecho le da igual, a veces decide darle una lección de respeto a aquellos que se dedican a criticar sus fotos vistiendo sexy con 58 años, o bailando y actuando sobre el escenario en lugar de estar en casa con sus hijos o llevando una vida “más acorde con su edad”.

Esa discriminación por edad, o ageism en inglés (que viene de juntar “age” –edad- y la terminación “-ism” como en racism –racismo-, y que en castellano se ha traducido por edaísmo o viejismo) es especialmente cruel cuando la persona criticada es una mujer, y eso es algo que ni una diva tiene por qué soportar.

Imagen no disponible / Atresmedia

Así que, ni corta ni perezosa, le ha dedicado unas palabras a los haters en su cuenta de Instagram:

“Still Acting my Age!!! Photo by Mert Alas.💘. How do i know I'm still acting my Age? Because its MY age and its MY life and all of you Women Hating Bigots need to sit down and try to understand why you feel the need to limit me with your fear of what you aren't familiar with. You know what happens to Bigots? NOTHING! Nothing happens to people who. Think in a limited way. Facts.....But i forgive you. 👍🏻 Because its the month of Slicha. 🙏🏻”

“¿Cómo saber que actúo de acorde a mi edad? Porque es MI edad y es MI vida y todos vosotros Idiotas que Odiáis a las Mujeres tenéis que sentaros e intentar entender por qué os sentís en la necesidad de limitarme con vuestro miedo a lo que no estáis acostumbrados. Sabéis qué les ocurre a los Imbéciles? ¡NADA! No le pasa nada a la gente que piensa de forma limitada. Es un hecho… Pero os perdono, porque es el mes de Slicha” (que en hebreo significa “Lo siento”)

¡Sigue así, Madonna! Nos encanta cómo eres… You know "Bitch, I'm Madonna!"