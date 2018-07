Zayn Malik a Louis Tomlinson: "Deja de hacer comentarios de mierda sobre mi vida"

Mucho se ha especulado sobre el verdadero motivo por el que Zayn Malik abandonó la banda que le llevó a la cima, One Direction. Aunque se desconocen las causas reales, parece que uno de los integrantes, Louis Tomlinson, está un poco mosqueado por ello. Ambos han protagonizado una pelea vía Twitter en la que Naughty Boy, nuevo mentor y productor de Zayn y al que Louis no puede ni ver, estaba en el medio.

Todo empezó con el comentario de Tomlinson en tono burleta sobre una foto que colgó Naughty Boy junto a Zayn retocada con filtros del Mac, a lo que Naughty respondió (mencionando a Louis) que "algunos no saben ni cantar y que nadie se queja del retoque del autotune". La disputa continuó con Louis preguntando a Naughty Boy que le parecía basar su trabajo en las carreras de otros y Naughty se la devolvió con un "tú llevas haciendo eso 5 años".

Finalmente, Zayn Malik se puso en medio de la conversación y salió a defender a su productor. "Recuerdas cuando tenías una vida y no te dedicabas a hacer comentarios mierda sobre la mía?" fue el ataque a su excompañero que dejó atónitas a todas las fans de One Direction que crearon un hashtag a favor de Louis #TOMLINSONSLAYSAGAIN.

Era muy conocida la estrecha relación amistosa que había entre Louis y Zayn, a los que habían pillado fumando cannabis varias veces o montando fiestas en los hoteles, y que las directioners mencionaban como Zouis. ¿Ha sido este el final de su relación?

