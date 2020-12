Zayra, la hija de Guti y Arancha de Benito, pide perdón tras su polémica fiesta sin distancia ni mascarillas

La hija de Guti y Arancha de Benito, Zayra , festejó sus 20 cumpleaños rodeada de sus amigos, una celebración que no cumplía con las normas de protección frente al covid-19: ni distancia social, ni mascarillas, más de seis invitados... Ahora la joven reconoce su error y pide disculpas.

Tal ha sido el revuelo que se ha formado, que la joven ha tenido que salir al paso de las acusaciones y ha pedido perdón por lo que considera una "irresponsabilidad".

Zayra, la hija del exfutbolista Guti y Arancha de Benito, cumplía 20 años este fin de semana y en las redes sociales se filtraron algunas imágenes de la celebración, una reunión de más de 6 amigos que sería del todo inofensiva si no fuese porque estamos en medio de una pandemia mundial. Miles de personas pasarán las Navidades lejos de sus familias y los ánimos no están para estos salseos, de ahí que el revuelo formado por la falta de mascarillas y distancia social se extendiese no solo en las revistas, sino también en televisión.

Así, la joven ha querido disculparse por este comportamiento irresponsable y en una entrevista para El Español, Zayra deja caer que unos amigos "traidores" podrían haber filtrado las imágenes de la fiesta en las redes, donde no se respetó el toque de queda.

La fiesta ilegal de Zayra Gutiérrez / Redes sociales

"Es una irresponsabilidad y las cosas como son, la gente comete errores, somos personas, he cometido un error, pido perdón públicamente, lo he perdido ya bastantes veces, pero si lo tengo que volver a pedir lo pido, no quiero entrar en más polémica porque esto se hará un bulo y es lo que menos quiero", decía la joven, que ha reconocido que "había más de seis" personas en la fiesta.