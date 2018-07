Festival PortAmérica 2015

16, 17 Y 18 DE JULIO

El Festival PortAmérica de las Rias Baixas llega los días 16, 17 y 18 de juliol de la mano de estos artistas: Addictive TV, Agoraphobia, Arizona Baby, Eladio y los seres queridos, Little Jesus, Mi Capitán, Neuman, Sensacional, Niños Mutantes, Pasajero, Novedades Carminha, Pedrina y Rio, Siniestro Total, The Asteroids Galaxy Tour, The Divine Comedy, Supersubmarina, The Soul Jacket y más por confirmar.