Muse, The Chemical Brothers, Massive Attack y Disclosure se unen al FIB 2016

El FIB Benicàssim se está convirtiendo en uno de los festivales nacionales con un cartel más potente de este verano. Una nueva tanda de confirmaciones que incluyen artistas de primer nivel como Muse , The Chemical Brothers, Massive Atack o Disclosure se unen a los ya anunciados Kendrick Lamar, Major Lazer, Jamie XX y The Maccabees , entre muchos otros.

Muse es uno de los grandes nombres que acaba de presentar la organización del festival, que actuará por cuarta vez en nuestro país tras sus dos conciertos en el Barclaycard Center de Madrid en mayo con entradas ya agotadas y su paso por el Bilbao BBK Live 2016 a principios de julio.

A la banda de Matt Bellamy se unen en estas nuevas confirmaciones The Chemical Brothers, como uno de los cabeza de cartel de esta edición para presentarnos un directo multisensorial. Disclosure tampoco se perderá esta cita presentando en directo su último trabajo llamado Caracal, así como también podremos disfrutar del show de Massive Attack, uno de los grupos más innovadores de todos los tiempos.

Entre las nuevas confirmaciones también encontramos a The 1975, The Vaccines y Catfish & The Bottleman.