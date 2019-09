Bajo el lema "The New Normal", Primavera Sound apostaba en esta edición por nuevos géneros, entre otras cosas para también llegar a un público más joven. Esta variedad de estilos ya se ha podido ver en la primera jornada "grande" del festival que ha ido del rock más habitual como Interpol o Mac DeMarco; a la incorporación de artistas pop como Charli XCX, Sigrid o el electro-pop de Christine and the Queens; o la nueva generación de sonidos urbanos en el escenario El Punto.