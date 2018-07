Levántate y Cárdenas, segundo morning show más escuchado del país

Europa FM mantiene su tercera posición entre las radios más escuchadas, alcanzando en esta oleada 1.923.000 oyentes, según el último Estudio General de Medios dado a conocer esta mañana.

El mejor dato lo ha conseguido Levántate y Cárdenas, nuestro programa despertador, que con 1.097.000 soñadores se posiciona como el segundo programa matinal de mayor audiencia de la radio musical española.

Los datos de este último EGM también reflejan los buenos resultados de europafm.com, que se mantiene líder como la web de radio musical más visitada con 905.000 usuarios únicos. Nuestra página en Facebook no para de sumar megustas, situándose con 745.000 'me gusta' en una de las comunidades de radio con mayor crecimiento y de mayor referencia, no sólo en España sino a nivel internacional, gracias a los podcast de los programas, las noticias de actualidad y los estrenos musicales.

Onda Cero es la cadena generalista, de ámbito nacional, que más crece en el último año, consolidándose como la segunda más escuchada en nuestro país, con una audiencia de 2.610.000 oyentes.

Melodía FM consigue su segundo mejor resultado con 269.000 seguidores. Con estos datos, Atresmedia Radio sigue siendo el segundo grupo radiofónico de España.