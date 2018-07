Llega el recopilatorio más actual: Europa FM El Disco 2012

El mejor pop rock de hoy lo encontrarás en Europa FM El Disco 2012, 41 pelotazos imprescindibles en el recopilatorio del momento. Cuando veas el listado de canciones que lo componen, no te van a faltar más razones para pillártelo.

Compra ya Europa FM El Disco 2012 en:

iTunes

FNAC

Zune

Media Markt



CD1

1. David Guetta con Sia - Titanium

2. Adele – Rolling in the deep

3. Katy Perry – The one that got away

4. Pitbull con Chris Brown – International love

5. Britney Spears – I wanna go

6. Maroon 5 con Christina Aguilera – Moves like Jagger

7. Lady Gaga – The edge of glory

8. Jennifer Lopez feat. Lil Wayne – I’m into you

9. Mohombi con Nicole Scherzinger – Coconut tree

10. Jessie J – Domino

11. Kelly Clarkson – Stronger (What doesn’t kill you)

12. Coldplay - Paradise

13. One Direction – What makes you beautiful

14. Inna – Club rocker – Play & Win

15. Sean Paul con Alexis Jordan - Got 2 luv U

16. Brian Cross con Daniel Gidlund – Soldier

17. Bruno Mars - Marry you

18. Donkeyboy - City boy

19. Sasha Lopez, Andreea D y Broono – All my people

20. Alexandra Stan – Get back (ASAP)

21. Antoine Clamaran & Vince con Soraya – Feeling you

CD 2

1. Michel Teló – Ai se eu te pego

2. Juan Magán – No sigue modas

3. Estopa – La primavera

4. La Oreja de Van Gogh – Cometas por el cielo

5. Antonio Orozco – No hay más

6. El sueño de Morfeo - Depende de ti

7. Amaral – Hacia lo salvaje

8. Maldita Nerea – ¿No podíamos ser agua?

9. Shakira – Antes de las seis

10. Despistaos - Los días contados

11. Jarabedepalo - ¡Yep!

12. Sie7e con Taboo – Tengo tu love (Spanglish Remix)

13. Flo Rida - Good feeling

14. Train – Drive by

15. The Fray – Heartbeat

16. Gym Class Heroes con Adam Levine - Stereo hearts

17. Emeli Sandé - Heaven

18. Jason Derulo - It girl

19. Rebecca Ferguson – Nothing’s real but love

20. Chila Lynn - When Love...