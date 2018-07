PRIMERA PARTE DE 'WHO I AM: THE FILM'

Abraham Mateo estrena videoclip para 'All the girls (La La La)'

Abraham se enamora de una misteriosa chica en el vídeo de All the girls (La La La). Este videoclip es la primera parte del proyecto Who I Am: The Film que proximamente irá desvelando la trama de la historia.

