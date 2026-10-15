Shakira publica el vídeo completo de su actuación con Maluma cantando 'Agua' en Madrid

Shakira no quiere que la música se apague y, tras cerrar su residencia europea en Madrid el pasado 12 de octubre, ha decidido compartir dos nuevos vídeos de sus actuaciones en Macondo Park a través de YouTube.

Después de publicar sus dúos con Laura Pausini y Alejandro Sanz, la colombiana ha publicado ahora sus colaboraciones en directo con Dani Martín y con Maluma. El colombiano cantó con Shakira durante dos noches consecutivas: tanto el domingo 11 como el lunes 12, ambos hicieron sonar Chantaje (2016) y Agua (2026).

La actuación que ha compartido Shakira pertenece al lunes y es la del segundo tema, Agua, su nueva colaboración con Maluma que vio la luz el 18 de septiembre. Antes de poner a bailar a los 55.000 asistentes del Estadio Shakira, los artistas se dedicaron unas bonitas palabras.

"Hacemos tantas canciones juntos porque me encanta trabajar con él"

"Esto es un lujo, dos noches seguidas. Ay, Dios mío... ¿No creían que se los iba a traer?", dijo Shakira dirigiéndose a los fans. "Hacemos tantas canciones juntos porque me encanta trabajar con él, me lo paso tan bien en el estudio... Deberíamos armar un grupo que se llame Shaluma", añadió ante los gritos del público.

"Llevamos cuatro canciones juntos, pero te voy a decir una cosa: y las que faltan, por favor...", dijo Maluma. Acto seguido, los dos colombianos chocaron sus manos para sellar la promesa de seguir colaborando juntos en el futuro.