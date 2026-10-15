Shakira comparte el vídeo de la actuación completa con Dani Martín cantando 'Te dejo Madrid' en su último concierto en Madrid

Un madrileño para cantar sobre otro madrileño en su último concierto en Madrid.

Shakira eligió como invitado a Dani Martín para cantar Te dejo Madrid en su despedida de Macondo Park.

"Os voy a contar un cuento", dijo para introducir el tema, cuya historia ya había contado durante las primeras noches de su residencia europea. "Érase una vez una chica de 19 años con el pelo negro, los pantalones de cuero, que vino por primera vez a España y se ilusionó con un madrileño. Pero ya sabéis cómo va esto, el típico ejemplar ibérico... El madrileño le rompió un poco el corazón a la chica de los pantalones de cuero".

"Este [maadrileño] no me va a romper el corazón. Viene a llenarlo con su voz y su buena energía"

No fue la primera ni la última vez que le ha pasado algo así, añadió la cantante que ahora ha decidido compartir el vídeo de su actuación completa en YouTube, como ya hizo con su primer dúo junto a Laura Pausini.

"¿Por qué no les canto ese cuento?", apuntó antes de dar la bienvenida a Dani Martín. "Pero necesito contar con un madrileño de verdad. Este no me va a romper el corazón. Viene a llenarlo con su voz y su buena energía", añadió poniendo al público del estadio Shakira en pie.

Dani Martín fue uno de los cinco invitados del último baile de Shakira, que llamó para el show del 12 de octubre a Maluma, Beéle, Laura Pausini y Bizarrap.