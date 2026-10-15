Maluma, Dani Martín, Laura Pausini y Alejandro Sanz: los vídeos que ha compartido Shakira de sus conciertos en Madrid

Shakira no quiere que la música se apague y, tras cerrar su residencia europea en Madrid el pasado lunes 12 de octubre, ha decidido compartir con sus seguidores varios vídeos de sus actuaciones en Macondo Park.

Después es publicar su dúo con Laura Pausini cantando Antología el domingo 20 de septiembre, la cantante ha sorprendido al subir a su canal de YouTube dos actuaciones de su último concierto y uno de sus dúos con Alejandro Sanz.

El cantante madrileño se sumó a dos de sus conciertos —los días 25 y 26 de septiembre— e interpretó con Shakira La Tortura y Corazón Partío, su clásico del disco Más (1997) del que ahora tenemos disponible el vídeo con la actuación completa.

A estas hay que sumar dos de los números musicales del último día de Shakira en Madrid. En concreto su dúo inesperado con Dani Martín, con quien cantó D

Te dejo Madrid, y su actuación con Maluma, que estuvo también el 11 de octubre en el Estadio Shakira y con quien el día 12 cantó Agua y Chantaje.

A su paso por Madrid, Shakira también estuvo acompañada de Manuel Turizo, Dua Lipa, Bizarrap y Beéle. Estos últimos formaron parte del último baile con Laura Pausini, Dani Martín y Maluma.

Shakira & Laura Pausini - Antología (20 de septiembre)

Shakira & Alejandro Sanz - Corazón partío (26 de septiembre)

Shakira & Maluma - Agua (12 de octubre)

Shakira & Dani Martin - Te Dejo Madrid (12 de octubre)