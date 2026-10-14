Las impresionantes cifras de Shakira en Madrid: más de 700.000 fans asistieron a los 13 conciertos de su residencia

Shakira ha hecho historia con su residencia de conciertos en Madrid, donde ha celebrado 13 espectáculos durante cuatro fines de semana consecutivos, entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre. Estas han sido las únicas paradas en Europa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, considerada la gira latina más exitosa de la historia. Por su parte, la residencia de Shakira supera a Bad Bunny por tres shows, pues el puertorriqueño celebró diez conciertos en el Metropolitano de Madrid entre mayo y junio de 2026.

"Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después", ha escrito la colombiana en redes sociales para despedirse de la ciudad. "Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia", ha añadido en referencia a los más de 700.000 fans que han acudido a estos conciertos —55.000 por noche, según datos de EFE—.

Todo esto ha sido posible ante el incontestable éxito de Shakira, pero también por el proyecto ES LATINA. El espectáculo de la colombiana se ha enmarcado en un evento inédito: aparte de construir un estadio temporal, su equipo también ha alzado una pequeña ciudad denominada Macondo Park. Este espacio de ocho pabellones reunió música, literatura, gastronomía, moda y cine e involucró a más de 1.500 artistas entre bandas, cantantes, músicos y bailarines, entre los que destacan Guitarricadelafuente, Amaia o Nathy Peluso.

Además, ocho artistas invitados cantaron con Shakira durante los 13 conciertos: Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Dua Lipa, Laura Pausini, Maluma, Beéle, Dani Martín y Bizarrap. Los cinco últimos se subieron al escenario del Estadio Shakira el lunes 12 de octubre, la fecha del último concierto que se anunció durante el transcurso de la residencia y que coincidió con el Día de la Hispanidad.

Shakira y Dua Lipa en Madrid | Nicolas Gerardin / Getty Images / ABA

Otro show a destacar es el del sábado 3 de octubre, el cual se retransmitió en directo a nivel global. Gracias a esto, la de Barranquilla rompió un nuevo récord, convirtiéndose en la artista femenina con una actuación en directo más vista en Amazon Music.

Una inversión "sin precedentes"

Javier Tomás, director general de Live Nation Creative, aseguró que el equipo estuvo trabajando 16 meses para llevar a cabo la residencia y que hubo 10.000 trabajadores directos implicados —mil de ellos presentes en cada noche—. "La inversión es impresionante. Esto es una inversión sin precedentes. Esto puede ser el mayor concepto musical alrededor de un artista fuera de un festival", dijo.

Pino Sagliocco, presidente de Live Nation​​ en España, defendió que el evento "no se ha hecho para ganar dinero". "Si esto se hubiera hecho por dinero, se habrían puesto gradas y ya está. Shakira es una mujer generosa por hacer lo que ha hecho. Un gasto desde el corazón", explicó sin dar cifras de inversión.

Unos ingresos estimados de 98 millones de euros

No hay datos oficiales sobre la recaudación de Shakira por su residencia en Madrid, pero sí hay estimaciones. Según la experta en finanzas Verónica Drago, todo el evento podría haber generado unos 98 millones de euros sumando taquilla, restauración y merchandising, aunque sin contar los ingresos por patrocinios.

Según precisa El Plural, esta estimación calcula que alrededor de un 65 % de los ingresos irían destinados a cubrir costes, mientras otro 10 % correspondería a impuestos. "Bajo ese escenario, el beneficio resultante se situaría cerca de los 24 millones de euros. Eso tampoco significa que Shakira se embolse íntegramente esa cantidad. La cifra tendría que repartirse de acuerdo con los contratos establecidos entre la artista, productores, promotores y los distintos socios involucrados en la explotación del espectáculo", matiza la publicación.