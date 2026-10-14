Shakira se despide de Madrid con un mensaje a su manada y una reflexión sobre su último concierto: "Parecía una locura"

El lunes 12 de octubre fue el día elegido por Shakira y su equipo para poner fin a la residencia europea en Madrid.

La cantante se despidió de sus fans con un último show en Macondo Park en el que se rodeó de amigos —Maluma, Beéle, Laura Pausini, Bizarrap y Dani Martín— y se entregó a la fiesta por última vez.

Después de más de un año y medio sobre los escenarios —en febrero de 2025 arrancó Las Mujeres Ya No Lloran World Tour—, la colombiana dio 13 conciertos en Madrid y reunió en el recinto creado para este evento a cerca de 700.000 personas.

Días intensos en los que tuvo el apoyo de su ex Antonio De La Rúa, como dijo durante su concierto número 13. El argentino protagonizó de alguna manera su último show y es también protagonista de una de las fotos de la galería publicada en Instagram para despedirse de sus fans.

Shakira y De la Rúa posan sonrientes en la segunda imagen del álbum, en el que la cantante también muestra imágenes de ella sobre el escenario y otras de backstage rodeada de amigos.

"Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño… ¡y no me quiero ir!", escribe en su publicación. "Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia".

El mensaje es para sus fans, quienes han sido el impulso que necesitaba para este fin de fiesta mayúsculo. "Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno".

También hay palabras para los cantantes con quienes se subió al escenario en ese último concierto y una foto con Maluma, Beéle y Bizarrap.

"Gracias a los artistas que compartieron conmigo esta última noche y a todo el equipo que hizo posible lo que parecía una locura", añade. "Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada! 🐺❤️".