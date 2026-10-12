De Dani Martín con 'Te dejo Madrid' al cierre de Bizarrap: las actuaciones de los invitados del último concierto de Shakira en España

Dani Martín y Shakira en el último concierto de la residencia de Madrid | X

El último baile de Shakira en su residencia europea desde Madrid ha sido lo que prometía: una gran fiesta rodeada de amigos.

La colombiana ha cerrado por todo lo alto una parada que será inolvidable en su carrera, poniendo el broche de oro a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con una estadía en España repleta de grandes sorpresas. Y Macondo Park ha llenado de multiculturalidad el espacio Iberdrola Music durante un mes.

Ante la gran demanda por ver a la artista actuar en el estadio Shakira tan solo con una semana de antelación La loba anunció una última fecha de concierto este 12 de octubre, y ha conseguido que 55.000 fans lo den todo, no solo con ella, sino con grandes invitados.

Recopilamos todas las actuaciones de los artistas que han actuado con Shakira en el cierre de su residencia europea:

La sensualidad de Maluma

Por segunda noche consecutiva, Maluma lo ha dado todo en el estadio Shakira. Este 12 de octubre le ha regalado a los presentes sus dotes de baile y seducción a ritmo de Chantaje.

El alma de Barranquilla con Beéle

Los de Barranquilla tienen una canción a dúo estrenada este 2026, ALGO TÚ, un tema en el que incorporan sonidos de la región colombiana de la que ambos provienen. Y con esta canción lo han dado todo a dúo sobre el escenario en el último concierto de Shakira en Madrid.

La magia de Laura Pausini

Laura Pausini ha repetido en la residencia de conciertos de Shakira en Madrid en esta última noche, regalando uno de los momentos más emotivos del concierto volviendo a interpretar con mucha sensibilidad la canción Antología.

El homenaje a Madrid con Dani Martín

Ya se les escuchó en los ensayos, pero verlo en directo ha sido todo un hito de la cultura pop: Shakira y Dani Martín han mezclado su talento y personalidad artística al ritmo de Te dejo Madrid.

La fiesta final con Bizarrap

La fiesta final del cierre de la residencia de Shakira en Madrid se ha elevado a la enésima potencia con Bizarrap como invitado, pues se ha puesto en la mesa de mezcla para interpretar en direct la Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66, haciendo bailar para despedir a la colombiana hasta al último espectador del recinto.