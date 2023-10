Adele se disfraza de Morticia Addams para su último concierto en Las Vegas con motivo de Halloween

Con motivo de Halloween, Adele ha querido dar un toque spooky a su último concierto.

La artista, que actualmente se encuentra haciendo una residencia en el Caesars Palace en Las Vegas, ha querido sorprender a los asistentes de su show disfrazada de Morticia Addams.

Como ya sabemos, la intérprete de Chasing Pavements es monocromática a la hora de vestir en sus conciertos y siempre viste de negro, por eso ha escogido a este tenebroso y oscuro personaje de la familia Addams para disfrazarse: porque cumple con su estricto dress code, que solo ha roto una vez con motivo del orgullo LGTBIQ+.

Engalanada con una larga peluca negra, un vestido negro con gran escote y cuello de vampiro, largas uñas rojas y maquillada sutilmente, la artista ha replicado el característico look de este personaje de ficción hallowinesco.

La artista ha interpretado canciones como Hello, Rolling in the deep o Love In The Dark disfrazada de Morticia, un sueño hecho realidad para mucho de sus fanáticos que, además de encantarle este look, han señalado que se parece a Cher.

¿Volveremos a ver a Adele sin su embleática cabellera rubia?