Adele deja atrás el color negro para celebrar el Orgullo en su vuelta a su residencia en Las Vegas

Adele ha regresado a Las Vegas.

La cantante está haciendo una residencia de conciertos en la capital del pecado -al igua que hizo Elvis- en The Colosseum at Caesars Palace llamada Weekends with Adele, y tras una pausa de unos meses, la británica ha vuelto al ruedo en el mes de junio.

Con motivo del mes del Orgullo LGTBIQ+, la cantante ha querido hacer un giño u homenaje al colectivo, del que tiene muchos seguidores, y ha dejado atrás su look total black por este motivo.

“¿Os gusta el toque de color que llevo puesto? Estoy celebrando el Orgullo con vosotros esta noche”, ha dicho la artistas mostrando a sus asistentes el cambio en su típico vestido negro: Adele ha añadido una cola con los colores del arcoíris a su traje.

Después de esto ha bromeado con el uso de colores en su atuendo: "Disfrutadlo porque nunca volveré a usar color", ha recalcado la intérprete de When we where young.

La cantante ha montado una gran celebración en su show para celebrar este mes tan importante.

Adele continuará su residencia en Las Vegas hasta noviembre de 2023.