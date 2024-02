Adele explica por qué ha tenido que interrumpir su residencia en Las Vegas: "Orden de los médicos"

Adele pone en pausa su residencia en Las Vegas. Después de 40 semanas de espectáculo en el Coliseo del Caesars Palace, la cantante británica de 35 años se ha visto obligada a tomar esta decisión por un problema de salud.

La intérprete de Hello se lo contó al público de su último show el pasado sábado 24 de febrero y se lo explicó al resto de seguidores este miércoles al publicar un extenso comunicado en redes sociales.

"Lamentablemente, tengo que tomar un tiempo y poner en pausa mi residencia de Las Vegas. Estuve enferma al final de la última etapa [enero y febrero] y durante todo el descanso [previo en Navidad]. No he tenido la oportunidad de recuperar la salud por completo antes de que se reanudaran los espectáculos, y ahora vuelvo a estar enferma. Por desgracia, eso ha hecho mella en mi voz. Por tanto, por órdenes de los médicos, no tengo más remedio que descansar a fondo", dice Adele en su texto.

Para poder tomar esta decisión, la cantante ha tenido que mover de fecha los shows de cinco fines de semana. "Estamos trabajando en los detalles y pronto os daré más información", añade.

Los conciertos aplazados corresponden a los siguientes fines de semana: 1 y 2 de marzo; 7 y 9; 15 y 16: 22 y 23: y 29 y 30. "Os amo, os extrañaré mucho y siento las molestias", se despide la cantante

Operada en 2011

No es la primera vez que Adele sufre problemas en sus cuerdas vocales. En 2011 la intérprete tuvo que someterse a una cirugía.

Fue una operación para frenar una hemorragia producida por unos pólipos benignos en sus cuerdas vocales.

​El problema de salud de Adele la obligó a cancelar su gira, lo que fue un auténtico mazazo para la cantante. "Tengo el corazón roto y estoy muy preocupada al deciros que todavía estoy experimentando problemas con mi voz", aseguró. "No tengo absolutamente ninguna opción, pero me recuperaré del todo ya que sino mi voz se podrá dañar para siempre".