Agoney, finalista de 'Tu cara me suena': qué pasó con Raoul en 'OT', su relación con Mónica Naranjo y la muerte de su madre

Agoney Hernández no deja de arrasar allí donde va. Si en la Academia de Operación Triunfo 2017 destacó por su peculiar timbre de voz y se convirtió en uno de los favoritos del público, ahora el canario ha demostrado en su paso por Tu cara me suena 9 que lo de imitar también es lo suyo.

El tinerfeño es uno de los cinco finalistas de la novena edición del programa de Antena 3 y se ha convertido en uno de los favoritos para proclamarse campeón. Así lo avalan sus cuatro victorias en las 14 galas del programa, donde lo hemos podido ver en muchos en muchos registros musicales y donde nunca ha fallado para dar espectáculo.

Convertido en artistas de la talla de Rauw Alejandro y Jon Bon Jovi, de la mítica Mónica Naranjo o del desconocido Limahl y su inolvidable Never Ending Story, el intérprete de 26 años parece preparado a darlo todo para llevarse el título de ganador a Adeje.

Ahora, en la gran final de Tu cara me suena, Agoney dará vida al cantante más desconocido de los cinco finalistas: el cantante kazajo Dimash Kudaibergen. Este artista, con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, es una de las mejores voces a nivel internacional de los últimos años, lo que supone un gran reto para el artista: "Voy a imitar a una voz extraordinaria, estratosférica y haciendo cosas que yo jamás podré hacer en mi vida diaria".

Agoney: a las puertas de la final de Operación Triunfo

Manos vacías, Camina o Eloise son muchos los temas con los que Agoney, semana tras semana, ganaba la admiración de un público de OT 2017 que, hoy, continúa disfrutando de su increíble talento musical y de sus nuevos lanzamientos.

Agoney fue uno de los grandes nombres de su generación, pero se quedó a las puertas de la final en un intenso duelo con Ana Guerra. Con el tema de Rihanna Where Have You Been, el canario demostró ser merecedor de la quinta plaza, que finalmente logró su compañera. Agoney fue el último expulsado de su edición.

A pesar de que no quedó entre los cinco primeros, Agoney consiguió protagonizar grandes momentos en su edición. Sin duda, uno de los más recordados y aplaudidos fue el beso que se dio con Raoul Vázquez interpretando el tema Manos vacías.

¿Qué pasó entre Raoul Vázquez y Agoney?

Raoul Vázquez y Agoney no solo fueron protagonistas de una de las mejores actuaciones de Operación Triunfo 2017, también se convirtieron en el punto de mira de muchos rumores sobre un posible romance entre ambos.

Esa bonita historia que surgió dentro de la Academia se tornó de color oscuro al terminar el programa. Llegó el momento de cruces de puyas, unfollows en redes sociales y mucha tensión.

El distanciamiento entre ambos se hizo evidente al acabar OT y, según publicó 20 minutos, en eso tuvo mucho que ver la diferencia de interés del uno por el otro. "Según he podido saber gracias a los rumores y comentarios que me van llegando de gente cercana a su gira, Agoney podría estar más pillado de Raoul que Raoul de Agoney. Parece que su forma de entender su amor era diferente y esto habría provocado un distanciamiento entre ellos que va más allá de los escenarios. Por ejemplo, cuando comen en grupo, y aunque ya se hablan, lo hacen poco y sentándose bastante distanciados. Ya no compartirían habitación, ni viajes. De hecho, y sin ir más lejos, recientemente Raoul estuvo de fiesta en Ibiza dándolo todo con varios amigos y, al parecer, sin acordarse demasiado del canario que, que aunque tampoco se queda encerrado en casa, sí que podría llevar un poco peor el tema de su separación", escribió Rosy Runrún.

"No somos novios y nunca lo hemos sido", fue una de las pocas frases que dijo Agoney sobre Raoul tras su paso por OT.

¿Por qué no tiene pareja Agoney?

A pesar de que se le ha relacionado con varios chicos desde su salto a la fama en 2017, como sus excompañeros Raoul Vázquez y Ricky Merino, lo cierto es que Agoney continúa soltero.

De hecho, el extriunfito ha llegado hasta rechazar la idea de tener pareja a corto plazo: "Todos mis amigos me dicen que estoy muerto de cintura para abajo. No necesito el sexo. Además, estoy en una época bastante estresante porque el confinamiento coincidió con el lanzamiento de mi trabajo, y eso me baja la líbido a full… No pienso en otra cosa que no sea el trabajo", explicó en una entrevista con Shangay.

“No tengo novio. A mí eso me funciona muy mal. El último chico del que me enchoché, y me enchoché bastante, resultó que me la estaba colando a full, ‘el otro’ era yo… Llevaba siete años con otro chico. Chicos, chicas, si les escriben vuestros ex no respondan. No están enamorados ni quieren volver, simplemente se aburren”, añadió.

Su relación con Mónica Naranjo

Dentro de la Academia de Operación Triunfo también demostró su buena relación con la cantante, Mónica Naranjo. "Agonías" le llamaba ella cariñosamente en la gala 0 del programa, donde ejercía como jurado y Agoney como concursante, pues ambos ya se conocían desde hacía bastante tiempo.

El cantante canario, gran fan de Mónica, acudía a sus conciertos de manera habitual y es por ello que su relación viene de antes en el programa. Una relación que a día de hoy sigue igual de viva, llegando a cantar juntos en el festival Isla Bonita Love, donde entonaron juntos Sobreviviré, un momento para "recordar de por vida".

De hecho, en una entrevista con Cadena 100, Agoney Hernández explicó que la cantante había estado muy implicada intentando ayudarle a impulsar su carrera musical, especialmente en cuanto a aspectos técnicos y artísticos. El intérprete reveló que incluso le ayudó a escoger qué sencillo lanzar antes. "Fue ella quien eligió el single", dijo hablando sobre Black, la segunda canción que sacó al mercado.

Es por ello que su actuación de Mónica Naranjo en la segunda semifinal de Tu cara me suena ha sido un auténtico hito para su relación. Por primera vez, el canario ha tenido la oportunidad de ponerse en la piel de su ídolo musical con El amor coloca... ¡y vaya si lo hizo bien!

Su imitación fue valorada como una de las que pasarán a la historia del programa y el cantante no solo ganó la gala, sino que también obtuvo la máxima puntuación del jurado y del público y la felicitación de Mónica Naranjo.

"Veo que un artista que respeta y adora su profesión y que tiene una voz maravillosa me ha hecho un homenaje precioso... Pero, por lo que te doy las gracias, no es por esto... Es por tu amistad y tu cariño. Te quiero mucho, amigo Agoney", decía la artista a través de sus redes sociales, orgullosa del trabajo de Agoney.

El duro mensaje tras la muerte de su madre

Desde que Agoney llegó a la pequeña pantalla, ha hablado siempre con total sinceridad. Lo hizo también cuando en abril de 2018 falleció su madre tras siete años enfrentándose al cáncer.

“Ella se hacía más grande, su amor se multiplicaba, su sonrisa se ensanchaba, y ¡sus ojos brillaban más! Parece que nada podía con ella... Y estoy en lo cierto, porque ella es la real ganadora de la batalla. Ella, la que nunca se rindió y se hacía más fuerte con cada golpe. La que nos cuidó y nos enseñó con sus actos, no con palabras. La que construyó mis alas para poder volar. Ella... ella es mi madre"”, dice la carta que compartió en redes sociales.

El joven talento isleño recibió mucho apoyo por parte de sus seguidores, sus compañeros, y, por supuesto, de la directora de la academia Noemí Galera.

Lo cierto es que Agoney siempre ha sido uno de los concursantes más queridos de su edición. Ahora, se enfrenta a un nuevo reto como concursante de Tu cara me suena, donde además de mostrar su increíble voz, deberá dejarse la piel para demostrar que sabe imitar a los artistas que el pulsador escoge por él.