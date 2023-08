Aitana adelanta un fragmento de la letra de una de sus canciones de 'Alpha'

Aitanano para de bombardear a sus seguidores con pequeñas pistas y adelantos de Alpha.

La cantante, que acaba de publicar un carrusel con un fragmento de un videoclip y una foto al más puro estilo novia a la fuga, ha decidido compartir con sus fans un adelanto de la letra de una de sus próximas canciones.

A través de los canales de difusión de Instagram, una nueva herramienta de la red social, Aitana ha creado un grupo con sus fans titulado, y ha sido ahí donde ha escrito la letra, verso por verso,

"Cómo explicarte lo que ayer me pasó,

él primero me dio like pero después me escribió,

sabes que no soy así,

normalmente yo paso,

pero esta vez lo sentí, espondí,

y..."

En este fragmento podemos ver como esta nueva canción habla sobre ligar a través de una red social, y todo apunta a que será un hit silar a Los AngelesyLas Babys, tanto en sonido como en lírica, y es que ahora Aitana está en una época en la que solo busca divertirse.

Tras volver de sus vacaciones, la cantante se ha puesto manos a la obra con los últimos detalles del disco, que todo apunta a que verá la luz en el mes de septiembre, ya que el 1 de octubre se irá de gira con el Alpha Tour.

¿Estáis preparados para lo que se viene?