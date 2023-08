De un vestido de novia a un fragmento de un videoclip: Aitana comparte las pistas definitivas de 'Alpha'

Alpha está más cerca que nunca.

Después de un verano tropical e ibicenco, Aitana se despide de sus vacaciones para volcarse en la recta final de Alpha, su tercer disco y el más esperado por sus fans hasta la fecha.

Por lo que hemos podido ver hasta ahora con sencillos como Los Angeles o Las Babys y sus puestas en encena en los festivales de verano, la artista viene pisando fuerte con esta nueva era musical donde veremos a una Aitana más libre, rebelde y fiestera, que explora nuevos géneros, pero aún nos queda mucho por descubrir.

La catalana ha compartido un carrusel con varias imágenes con contenido sobre lo que se viene próximamente:

Un vídeo de ella en una sala llena de espejo y luces moradas.

Un graffiti y un pretzel con la forma del símbolo de Alpha.

Dos imágenes de lo que parecen futuros videoclips, una en un tanque de agua con luces azules y otra vestida de novia con el vestido quemado frente a un estanque de nenúfares.

Una foto con un look total glitter de diva pop.

Una instantánea cantando sobre un escenario con un outfit oversize de estilo urbano.

Alpha, mucho más que un disco

Para su tercer álbum de estudio, Aitana ha querido realizar un proyecto más conceptual, además de adentrarse en el género electrónico, que irá combiando con el pop urbano y baladas como The Killers, que aún no ha salido a la luz pero hemos podido escucharla en directo.

La intérprete pretende formar una comunidad a raíz de este disco en el que compartir con sus fans y hacer que se sientan seguros y libres. Por ese mismo motivo la extriunfita creo el concepto Alpha House, unos eventos +18 para sus seguidores bajo el lema Dancing is mandatory. Remember to be wild (Bailar es obligatorio. Recuerda ser salvaje).

Se trata del proyecto musical más ambicioso, diferente y rompedor de la cantante para el que está tratando de acercarse más a sus fans, innovar y descubrirse a si misma.

Se prevé que el disco vea la luz en septiembre, pero todavía se desconoce la fecha de lanzamiento.