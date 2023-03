Aitana estrena 'Los Ángeles', una canción electrónica con la que inaugura su nueva era

Aitana se despide de su antiguo estilo pop y entra en una nueva era mucho más electrónica. La artista lleva hablando varias semanas de Alpha, su próximo disco que todavía no tiene fecha de estreno y del que ya podemos escuchar la primera canción, Los Ángeles.

Se trata de un tema electrónico y house en el que se muestra a la catalana saliendo de fiesta e iniciándose en el llamativo mundo de la noche. Luces de neón, ritmos marcados y mucha pasión, esto es lo nos ofrece la intérprete de Teléfono en el single.

Con él, ya son tres las canciones publicadas que formarán parte de Alpha. Las dos primeras son En el coche y Formentera.

El posible vínculo con Sebastián Yatra en 'Los Ángeles'

Hace varios días, Aitana subió a sus redes un adelanto de 15 segundos. Tiempo suficiente para que los seguidores de la artista barcelonesa escudriñen y analicen al detalle la letra, que a todas luces está inspirada en una relación secreta que —según indica el título de la canción— tuvo lugar en Los Ángeles. Y, como tanto Aitana como Sebastián Yatra, han pasado mucho tiempo en esta ciudad en los últimos meses...

En la letra de Los Ángeles, Aitana canta frases como 'Mientras no sabían / Yo te besaba a escondidas / Eso nadie te lo hacía / Me buscabas, me comías'.

Además, hay otras pistas que apuntan a que la canción iría por la supuesta relación entre ambos. Por ejemplo, el colombiano tiene una casa en Los Ángeles en propiedad, allí han pasado las últimas vacaciones y días de descanso juntos y acudieron juntos a la fiesta posterior a los Premios Grammy 2023 celebrados en la ciudad.

Letra de 'Los Ángeles', la canción de Aitana

Mientras no sabían

Yo te besaba a escondidas

Eso nadie te lo hacía

Me buscabas, me comías

Pero fue culpa de Adán, cuando Eva se perdía

Y otra manzana mordía

Nuestra labios se miran

Y estas ganas no se van

Cuanto más me comes, más me gusta

No me importa qué dirán

Si a ti no te asusta, no me asusta

Yo quiero otra noche

Yo quiero otra noche

Ya sé que contigo fueron mágicas

Ya sé que hay un video aún sin publicar

¿Por qué esta relación fue tan física?

Porque tú y yo siempre fuimos química

No importa que sea a escondidas

Se vive solo una vida

Porque aunque no estemos juntos la gente ya lo sabía

S-si en la biblioteca los ángeles también pecan

Me miras y no hay que decir más

Que cuando se encuentra a esa persona

Que cuando te toca te obsesiona

Si nos alejamos no funciona

Déjame tenerte una vez más

Que estas ganas no se van

Cuanto más me comes, más me gusta

No me importa qué dirán

Si a ti no te asusta a mi no me asusta

Yo quiero otra noche

Yo quiero otra noche

Y estas ganas no se van

No me importa qué dirán

Yo quiero otra noche (otra, otra)

(Otra noche más)

Yo quiero otra noche (otra, otra)

(Otra noche más)