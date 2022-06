Aitana anuncia el comienzo de su gira internacional

Aitana se se ha convertido en una de las estrellas más relevantes, y con mayor proyección, del panorama internacional de la música y parece que todo lo que toca lo acaba convirtiendo en oro. La gira 11 Razones de Aitana continúa sumando nuevas fechas a su tour y es que, recientemente, la cantante ha confirmado que llegará...¡hasta México!

Ahora Aitana confirma que llegará a México para dar tres conciertos. La fecha de inicio será el próximo diez de octubre con un show en Guadalajara, luego dará otro concierto en Ciudad de México el día 14 y terminará su show en Monterrey el día 15. Aitana ya había venía dando pistas anunciado que su gira llegaría muy, pero que muy lejos y ha cumplido su palabra. De todas formas, todavía nos faltan por descubrir dónde serán las próximas fechas. ¡Tenemos Aitana para rato!

La cantante ha publicado en sus redes lo contenta que está con su visita a México: ""No me puedo creer que por fin haya llegado este momento. Primeras fechas en Latam. ¡México nos vemos en octubre! Me muero de la ilusión y de las ganas de veros a todos".

Aitana da un paso más en su carrera con esta gira por Latinoamérica. Seguro que la joven vuelve a brillar en esos conciertos. Y es que Aitana es mucha Aitana.

Además, en el horizonte estamos esperando ver La última, la serie protagonizada por Aitana y Miguel Bernardeau, que terminó su rodaje hace unos meses.