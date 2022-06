La boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas está a punto de celebrarse. La pareja se casa al final este jueves 16 de junio tras verse obligados a posponer la celebración en dos ocasiones por la alta incidencia de coronavirus. Llevan más de dos años preparando este día cuyos detalles mantienen bajo llave.

Lo que no ocultan es cómo se conocieron. La cantante de 46 años se lo contó a Bertín Osborne en una entrevista emitida en 2021.

Fue en una cena organizada por unos amigos. Chenoa estaba antes de que él llegase y cuando lo vio lo primero que pensó cuando lo vio entrar fue "qué guapo es".

"Lo primero que escuché fue la voz y ya buff... Llegué la primera a la cena y cuando le oí hablar dije ¿perdona? y luego cuando lo vi pensé ¡qué guapo! me lo pusieron enfrente, fue un poco bastante natural, desde ahí", explicó sobre la relación que les llevó a protagonizar la portada de la revista ¡Hola! en noviembre de 2019.

Cuándo y cómo fue la pedida de mano

Chenoa le contó a Bertín Osborne los detalles de la pedida de mano, de la que ya había dado datos el propio Miguel Sánchez Encina en este posado en la revista ¡Hola!.

"Le propuse matrimonio en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma", contó el urólogo, que pasa por segunda vez por el altar y que es padre de una niña.

Chenoa recuerda la pedida de mano como maravillosa a la par que atropellada. El paraje era idílico pero la cantante no estaba en su mejor momento del día.

"La pedida fue maravillosa, arrancamos yéndonos a Roma me llevó al Jardín de los Naranjos desde el que se ve toda Roma, yo no quería subir porque llevaba cinco horas andando y cuando me sube me dice 'venga que te hago otra foto', todo negativo porque estaba negativa y cuando me pongo allí, él estaba de rodillas con el anillo. Le dije 'no te creo'. Además, yo llevaba unos pelos de loca, sudaba porque hacía mucho calor, pero luego fui muy feliz. De esto hace menos de dos años", explicó en febrero de 2021 sobre el viaje que hicieron en junio de 2019 y tras el que volvió con un llamativo anillo de compromiso.

A la tercera va la vencida

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se casan tras más de tres años juntos y después de tener que cancelar/retrasar su boda en dos ocasiones. La alta incidencia del coronavirus retrasó la ceremonia en ambos casos.

"No nos hemos casado porque llegó la pandemia, entonces le dije 'que así no'. Nosotros teníamos fecha, la anulamos, la pasamos más adelante, tampoco, y al final ha sido 'oye mira cuando nos vacunemos'... Sobre todo lo hacemos por los padres, yo tengo una abuela de 97 años que está estupenda y la cuidan mis padres, la abuela no lo entiende. La última vez que la vi, le pregunté si había visto algo así alguna vez y me dijo 'nunca hija, esto no lo he visto en mi vida'. No tengo fecha porque él tiene la primera vacuna puesta y le falta la segunda, con esa podrá ver a mis padres, pero yo necesito estar vacunada", explicó a Bertín Osborne.

La primera boda iba a ser el 14 de junio de 2020; la segunda, el verano de 2021; la tercera (y esperemos que la definitiva) será el 16 de junio de 2022. Dos años y dos días más tarde de su plan inicial. "Los dos patitos", como ya había dicho la artista.