Aitana y Pablo López interpretan entre risas 'La Llorona' en La Voz Kids

no se sabía la letra

Después de que una de las concursantes de La Voz Kids interpretase el tema de La Llorona y se decidiese por el equipo de Aitana, su compañero Sebastián Yatra le ha propuesto que cante un fragmento del tema con Pablo López a la guitarra.

Los coaches finalmente se han atrevido a cantar juntos, pero antes Aitana ha querido puntualizar que no se sabía muy bien la letra: “Lo siento, no la he cantado nunca voy a inventarme cosas”, ha dicho antes de comenzar la pequeña actuación acústica junto a Pablo López.

Aitana y Pablo se han sentado a los pies de los escalones del plató y han comenzado su emocionante interpretación mientras sus compañeros los animaban y observaban con una sonrisa en la cara. La catalana ha parado entre risas porque no se sabía la letra completa, pero el público no ha dudado en regalarles un aplauso.

“Perdonadme eh, pero es que yo estoy disfrutando”, ha señalado Pablo, mientras seguía tocando la guitarra, y ha animado a su compañera a continuar con otra estrofa. Aitana ha vuelto a cantar algunos versos de la canción hasta que ha vuelto a reírse porque no sabía más.

“Pues para nunca haberla cantado lo has hecho espectacular”, le ha piropeado Sebastián Yatra. Ella no ha dudado en prometer que volverá a cantar, pero la próxima vez lo hará con una canción que se sepa.