Aitana anuncia el lanzamiento de 'Los Ángeles', el primer tema de su disco 'Alpha'

Se acerca la nueva era de Aitana, una era mucho más electrónica que se acerca a los sonidos que actualmente están triunfando por todo el mundo. Hace varias semanas, la artista anunció el lanzamiento de Alpha, un disco con el que pretende romper con su estilo previo y dar paso a otro distinto.

Por sorpresa, la catalana ha hecho público que en muy poco va a estrenar Los Ángeles, el primer tema de este álbum. A través de las redes sociales, ha compartido 15 segundos de la canción y deja claro lo que sus fans están esperando: se trata de un sonido muy distinto a lo que les tiene acostumbrados. Llegará el próximo 30 de marzo.

Aunque es un fragmento bastante breve, esta es la letra que Aitana ha difundido: 'Mientras no sabían yo te besaba a escondidas / eso nadie te lo hacía, me buscabas me comías / pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía'.

El tema habla de un amor secreto y cómo lo vivían sin que nadie lo supiera, por lo que podría hablar del supuesto romance con Sebastián Yatra.

Qué se sabe de 'Alpha', el álbum de Aitana

La cantante anunció a través de Twitter que se prestase atención a su Instagram, donde ha compartido un vídeo bajo el título "alpha community unlocked" —comunidad alpha desbloqueada—, en el que presenta de manera breve pero significativa su nueva era musical, para la que ha creado una cuenta exclusiva (@alpha09) que, actualmente, es privada.

En el vídeo vemos a la artista desubicada caminando por las calles de Los Angeles hasta que llega a un local con luces de neón que tiene en la puerta este símbolo griego. Cuando llega allí su imagen es escaneada y muestra una serie de datos sobre este nuevo proyecto: Aitana, Los Angeles, nuevo álbum 2023 y las coordenadas del la ciudad.

Además, el clip está acompañado por una base electrónica, esto nos deja una pista de cómo pueden ser sus nuevos sonidos, pues la cantante ya avisó que este disco sería muy distinto a lo que conocemos de ella y que este género estaría presente, acercándose más a canciones como Formentera o En el coche en lugar de a baladas como Vas a quedarte o No te has ido y ya te extraño.

Aitana ha querido dejar claro a sus fans que no se trata solo de un disco, Alpha "no es solo un álbum", ha recalcado la cantante en sus redes sociales.

Después de este primer teaser de lo que va a ser el tercer disco de Aitana, parece que estamos ante su proyecto musical más ambicioso, diferente y rompedor.

A sus 23 años, la catalana es una de las artistas españolas más importantes del género pop-urbano, y se coronó como la tercera persona más escuchada en Spotify España en 2022.