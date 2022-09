Te interesa Qué significa el nuevo tatuaje de Aitana con su mejor amigo Marmi

El concierto de Aitana este domingo en el Wizink Center de Madrid vino con sorpresa. La cantante catalana presentó en exclusiva la canción La última, de la banda sonora de la serie homónima que coprotagoniza junto a su novio, el actor Miguel Bernardeau, y cuya fecha de estreno adelantó la propia Aitana durante el concierto.

"Me hacía mucha ilusión poder regalaros esta sorpresa. Es básicamente deciros que la serie se va a estrenar en diciembre", dijo la cantante antes de presentar la canción. "Me va a parecer muy fuerte cantar esta canción porque para mí no la canto desde Aitana, la canto desde Candela", añadió la intérprete refiriéndose a su personaje en la serie.

Candela es el personaje de Aitana en La última. Ella es una joven que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de ser en cantante. Su vida cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, se encuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional.

Así empieza la serie, que se define como una historia de superación, decepción, ilusión, valentía y empoderamiento.

La última se estrena en diciembre de 2022. La serie cuenta con cinco episodios y con un reparto de lujo. A Aitana y Miguel Bernardeau se suman nombres como Luiz Zahera, Aitor Luna o Jorge Perugorría.