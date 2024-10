Aitana prepara el álbum "más increíble" de su carrera: esto es lo que se sabe sobre él

Tras una larga gira por festivales españoles, Aitana se tomó unas pequeñas vacaciones en Ibiza. Pero pronto volvió al trabajo para construir el que será su cuarto álbum de estudio tras Spoiler (2019), 11 razones (2020) y Alpha (2023).

Para su composición, la artista viajó a Los Ángeles en septiembre y ahora se encuentra en Miami para componer y preparar todas las canciones que compondrán el disco desde un estudio de primeras calidades. "Estoy a tope, creando y componiendo, esforzándome al máximo para daros lo mejor de mí porque siempre habéis estado a mi lado, en las buenas, pero sobre todo en las malas", dijo Aitana en su Instagram con motivo del primer aniversario de Alpha.

La catalana aparece a menudo en redes sociales para actualizar a sus fans sobre el proceso de creación del disco. Y así lo ha hecho el pasado jueves 10 de octubre, cuando apareció en su canal de WhatsApp (donde reúne casi 200 mil seguidores) para asegurar que se encuentra bien a pesar de las consecuencias provocadas por elhuracán Milton.

"Mucha gente me está preguntando. Aquí seguimos, en Miami, en casa, haciendo el disco. Todavía me queda por aquí", ha confesado. "Lo del huracán genial, por aquí ha sido todo muy tranquilo y seguimos trabajando", ha añadido. Además, ha compartido una fotografía de su comida del día, "muy española", con tortilla, jamón y queso.

Sobre el disco... "¡Necesito que tengáis paciencia!", ha dicho. "Estoy haciendo el disco más increíble, y de verdad, de mi vida. Cada día en el estudio es un regalo. Pero quiero dar mi máximo. La música llegará cuando esté todo al cien por cien. Os quiero".

Todo lo que se sabe sobre el cuarto álbum de Aitana

A mediados de enero de 2024, Aitana acudió de visita a Operación Triunfo 2023, donde dio algunas pistas sobre su próximo disco. "Soy una persona que no puedo estar quieta", dijo en referencia a su gusto musical. Para sus tres discos, Aitana ha apostado siempre por el pop, pero con distintos apellidos: Spoiler fue más mainstream, 11 razones era una mirada nostálgica a la música pop rock española, mientras en Alpha quiso probar con el pop electrónico.

Sin embargo, confesó que hay un género en el que no se encuentra cómoda: "[Para Alpha] me apetecía hacer música más bailable por el mood en el que estaba, pero el reguetón no, me gusta, pero no sé defenderlo". ¿Cómo sonará su cuarto álbum, entonces? En su visita al concurso, reveló que ya estaba trabajando en el proyecto, el cual "está entre 11 razones y Alpha, con más guitarras". Quién sabe si desde entonces el sonido ha tomado otro rumbo...

Además, según hizo público Vanitatis este verano, la artista estuvo trabajando con Sebastián Yatra para la composición de varios temas del disco, cuyo lanzamiento estaría previsto para principios de 2025. Un ejemplo de esta fusión musical es el último sencillo de Aitana, 4TO 23, donde el colombiano figura como uno de los compositores.