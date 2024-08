El motivo por el que Aitana y Sebastián Yatra seguirán unidos

Aitana y Sebastián Yatra ya no están juntos. Su relación sentimental ha terminado, pero ambos seguirán unidos durante los próximos meses a nivel profesional.

Esta semana se ha confirmado que la pareja ha puesto punto y final a su relación tras las sospechas que la propia Aitana alimentó por un confuso discurso en el último concierto de su gira de verano.

"Hay personas, hay cosas y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble... Pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", dijo Aitana visiblemente emocionada.

Este discurso sorprendió a sus fans. Aunque en un primer momento no se sabía a ciencia a cierta si se refería al colombiano, sus palabras alertaron al público. Hay que tener en cuenta que, unos días antes, Aitana había confesado su amor a Yatra y le había dedicado unas preciosas palabras rememorando sus inicios.

"Él siempre me ha apoyado desde el primer momento, siempre ha confiado en mí. [...] Desde aquí y desde siempre, porque se lo digo casi cada día, le quiero agradecer mucho todo lo que ha hecho por mí y lo que hace por mí todos los días. Le quiero muchísimo", dijo a finales de julio.

Pero las relaciones dan giros inesperados, y así ha ocurrido entre Aitana y Sebastián Yatra. Al parecer, el motivo de su ruptura sería una infidelidad por parte del colombiano, quien, después de dar por terminada su relación con la catalana, se habría ido a París. Además, la tercera persona implicada podría ser Bu Cuarón.

El vínculo inseparable entre Aitana y Sebastián Yatra

Aunque la pareja haya terminado su romance, seguirá relacionada durante un tiempo por motivos profesionales.

Según fuentes de Vanitatis, Aitana y Yatra continuarán su relación de trabajo por el cuarto álbum de la catalana, el cual está en proceso y verá la luz próximamente (probablemente a principios de 2024). El colombiano ha estado trabajando junto a la española en la composición de varios temas de este nuevo proyecto. Un ejemplo de ello es 4TO 23, el último sencillo de Aitana donde Sebastián Yatra figura como uno de los compositores.

En mayo, Aitana desveló que estaba trabajando mano a mano con Yatra para su nuevo disco. "Esto no lo sabe mucha gente, no se lo he dicho a nadie", dijo, confesando que está haciendo "muchas canciones con él" porque "se entienden muy bien en el estudio".

"Su intención es poder descansar unas semanas en agosto y después retomar el trabajo para ir cerrando los últimos flecos del siguiente proyecto y centrarse en los ensayos para el show del Bernabéu, que va a ser impresionante", ha confesado la fuente anónima de Vanitatis.

Esta misma persona también ha revelado que Aitana y Yatra han estado trabajando mucho juntos. "Siempre ha sido una gran ayuda para ella desde el punto de vista musical, incluso antes de que fuesen pareja", ha añadido.

Lo cierto es que, aparte de componer mano a mano, han publicado hasta tres colaboraciones musicales. La primera vez fue en 2020 con Corazón sin vida, incluido en el segundo álbum de Aitana. En 2022 llegaría Las dudas como parte del disco Dharma de Sebastián Yatra, y este 2024 han vuelto a unir fuerzas en Akureyri, algo que ocurrió antes de hacerse pública la segunda fase de su relación amorosa.