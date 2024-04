Aitana recupera las imágenes de su viaje a Islandia con Sebastián Yatra para promocionar su nueva canción

"He decidido volver al lugar donde fui feliz", dice Aitana al inicio del vídeo publicado este jueves en sus redes sociales. La cantante ha recuperado las imágenes que grabó durante el viaje que hizo el pasado mes de junio a Islandia junto a Sebastián Yatra para celebrar su 24 cumpleaños y las ha compartido sus seguidores para promocionar su nueva canción.

El viernes 26 de abril la intérprete estrena un tema inspirado en la escapada que hizo a la isla nórdica junto al colombiano y que promociona con las coordenadas [[LINK:INTERNO|||Article|||6620ecc074e9b0e4df11379d|||65°40’52.9”N 18°05’14.4”W]], que señalan donde se encuentra la calle Glerárgata en la localidad de Akureyri.

"Y, aunque os suene raro, en 2015, Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más. Es bonito cumplir los 24 aquí. Es raro pero... me siento muy conectada con este lugar. Sin duda este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios. Me queda tanto por aprender, tanto por recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar... A veces la vida no es tan fácil como uno se imagina de pequeño, pero yo he tenido mucha suerte. Qué bonito es sentir todas las emociones y así saber que estamos vivos", continúa la cantante en el vídeo promocional.

Aitana y Yatra viajaron en junio a Islandia, cuando todavía eran pareja, para vivir un emocionante y necesario encuentro de la catalana con su pasado, que terminó (como se puede ver en la última imagen de esta galería) entre lágrimas.

Meses después de este viaje, llegó la ruptura de la pareja que en marzo volvió a hacer una escapada a este país para sorpresa de sus fans y de la prensa.

Aitana y Yatra fueron pillados por los paparazzi y rápido se habló de reconciliación. Luego fueron pillados paseando por Madrid y hoy las dudas continúan. ¿Fue una escapada romántica o solo una aventura musical?

Mientras las dudas sobre el estado de la relación entre los dos cantantes están en el aire, lo que es seguro es que Sebastián Yatra espera como un fan más la llegada de esta canción y lo hace además haciendo levantar toda clase de sospechas en redes.

El cantante de Tacones Rojos respondió a la última publicación de Aitana en Instagram con un críptico juego de emojis: "❤️‍🩹✨". ¿Qué trata de decir Yatra con esta combinación? ¿Amor? ¿Sanar? ¿Felicidad?

El viernes 26 de abril tendremos la respuesta con la llegada a las plataformas de streaming de la nueva canción de Aitana.