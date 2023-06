¿Aitana ft DJ Snake? los artistas plantean una posible colaboración por redes sociales

Aitanaestá jugando muy bien sus cartas y no pierde una sola oportunidad.

La cantante ha hablado con el famoso artista DJ Snake, conocido por temas como Taki Taki, Let Me Love You, Lean On o Turn Down For What, pero no ha sido ella la que ha lanzado la primera piedra para una posible colaboración.

DJ Snake ha publicado en su perfil de Twitter que estaba honrado de ser el primer artista europeo en tener su propio menú de McDonald.

Pero las fans de la catalana no han tardado en aclararle al DJ que Aitana lo hizo primero y deberían colaborar, algo que le ha parecido una buena idea y no ha dudado en sugerírselo a la cantante.

"Buena idea, ¿por qué no?" ha respondido el artista mencionando a Aitana, y ella no ha tardado en responderle con un "eso digo yo".

La intérprete de En El Coche acaba de empezar a incorporar nuevos sonidos a sus canciones, y Alpha, su próximo álbum es una mezcla de música electrónica y pop, e incluso se ha formado durante meses para ser DJ para esta nueva etapa profesional y se han rumoreado una posible colaboración Martin Garrix, DJ mundialmente conocido.

Por estos motivos no sería de extrañar que Aitana ft DJ Snake se hiciese realidad, algo muy bueno para lanzar internacionalmente la carrera de la catalana.