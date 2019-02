Alejandro Sanz anuncia colaboración con Nicky Jam

El 2019 empieza cargado de novedades para Alejandro Sanz. Después de adelantarnos 'No Tengo Nada', el primer single de su esperadísimo nuevo álbum, el cantante acaba de anunciar que se une a uno de los reggaetoneros del momento: Nicky Jam.

Su colaboración., titulada 'Back To The City', verá la luz el próximo 7 de febrero. "El álbum tiene muchas colaboraciones con gente joven que me encanta y presentará diferentes estilos musicales", ha desvelado Sanz a Billboard.

El cantante, que publica nuevo disco este 2019, ha anunciado ya cuatro grandes conciertos en España: Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche.

El cantante ha compartido en su Twitter un par de frases que pueden formar parte de la letra de la canción: "Hola destino. Dame cartas. Que quiero jugar", ha escrito.