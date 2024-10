Alejandro Sanz estrena 'Palmeras en el jardín', una desgarradora balada con la que vuelve a su esencia

Alejandro Sanz vuelve y lo hace con más fuerza que nunca.

El artista acaba de recibir el Premio Billboard por su trayectoria, y ahora estrena Palmeras en el jardín, un esperado single que encabezará su próximo álbum. Se trata de una desgarradora balada con la que el artista vuelve a su esencia más pura como cantante.

Con esta canción, Sanz busca encarrilar su nueva etapa musical. El tema que se ha estrenado hoy 25 de octubre, lleva el inconfundible sello de Sanz: esa muestra poética emocional tan identitaria.

Alejandro Sanz ha hablado con Cuerpos especiales de este esperado estreno, y se ha mostrado muy optimista con su nuevo trabajo: "Tengo mucha confianza en lo que hemos hecho".

Aunque el artista se mueve como pez en el agua con las baladas, nunca se adelanta a los acontecimientos: "Siempre me ha funcionado mejor cuando no he pensado si iba a funcionar, esa ha sido la formula: dejar que fluyan las cosas".

Esta etapa nueva Sanz ha recuperado las ganas de crear música. "Perdí un poco la ilusión por hacer música, estaba un poco desganado (...) Esta nueva etapa, para mí, es como abrir las ventanas y encontrarte un domingo soleado con el afilador sonando por la calle".

Actualmente, Alejandro Sanz es el artista español con más reconocimientos de la historia, con 22 Latin Grammy y cuatro Grammy en su palmarés, entre otros muchos galardones. Desde su debut en 1991 con Viviendo deprisa hasta su último disco de estudio, SANZ, editado en diciembre de 2021, ha conquistado los escenarios del mundo, con más de 25 millones de discos vendidos y todos sus álbumes certificados con múltiples Discos de Platino.

Una experiencia exclusiva entre La Habana y Madrid

Ante el estreno de Palmeras en el jardín Sony invitó a periodistas, celebrities y fans a un evento exclusivo para escuchar en exclusiva Palmeras en el Jardín. Para ello crearon una experiencia inmersiva para que los oyentes se mimetizaran de la mejor manera con la triste historia de amor de Sanz entre La Habana y Madrid.

Tres coches clásicos que transportaban a Cuba recogieron a los afortunados en el Hotel RIU de Madrid, y durante el trayecto hasta la Puerta de Alcalá los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar en primicia la balada y reaccionar en el vehículo. Una experiencia completada con la proyección del simbólico videoclip en exclusiva.

La desgarradora voz de Alejandro Sanz, mezclada con la emotiva narración en el tema hizo de la escucha un momento íntimo entre el oyente y el artista. Todo ello mientras se circulaba por las calles de Madrid, ciudad muy representativa de la canción.

Así es el videoclip de Palmeras en el jardín

Palmeras en el jardín viene acompañada por uno de esos fascinantes videoclips que jalonan su carrera. Dirigido por Greg Ohrel (Bad Bunny, Juanes) y con la producción de Residente, ex de Calle 13 el videoclip ha sido rodado entre Madrid y Miami. La pieza rebosa creatividad y efectos visuales que elevan la canción a otra dimensión. Es la puesta en escena audiovisual perfecta para ilustrar una canción que marca el inicio de un nuevo álbum, que verá la luz el próximo año.

Producida por los ganadores al Latin Grammy Casta (Manuel Turizo, Karol G) y Spreadlof (Sebastián Yatra, Shakira, Rosalía), y mezclado por el multipremiado Lewis Pickett (Juanes, Carlos Vives, C. Tangana); Palmeras en el jardín confirma que Sanz mantiene su creatividad intacta.