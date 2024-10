Alejandro Sanz: "Perdí la ilusión por hacer música, esta nueva etapa es como abrir las ventanas en domingo soleado"

"Hablar con él es tan sinónimo de música como hablar con el do sostenido, es como hablar con un Stradivarius", así ha recibido Nacho García a Alejandro Sanz a Cuerpos especiales y razón no le falta. El artista madrileño acaba de lanzar Palmeras en el jardín, el primer single adelanto de su próximo álbum que verá la luz en primavera del año que viene, como ha indicado en exclusiva, y ha charlado acerca de esta nueva canción con el presentador del antimorning show de Europa FM y Lalachus.

"Tengo mucha confianza en lo que hemos hecho", ha indicado Sanz en cuanto a este nuevo proyecto, aunque también confiesa que siente algunos nervios necesarios. "Si no existe ese spicy...", ha indicado acerca del buen presagio que implican esas sensaciones.

Palmeras en el jardín es una balada de esas que se clavan en quien la escucha, un género en el que el cantante siempre se ha desenvuelto con maestría, aunque tampoco busca generar un efecto premeditado. "Siempre me ha funcionado mejor cuando no he pensado si iba a funcionar, esa ha sido la formula: dejar que fluyan las cosas". Una canción en la que el autor narra ese momento de una relación en el que "estás dando toda tu energía por cosas en las que crees que estás dando todo y la otra persona está esperando otras cosas (...) un esfuerzo gigante por una cosa que no está surgiendo el efecto que tú esperabas", pero que, como asegura, "sí merece la pena".

El single viene acompañado de un sorprendente videoclip producido por Residente y dirigido por la batuta de Greg Ohrel, quien "tiene una forma de trabajar muy personal porque no sabes qué esta ocurriendo, pero él tiene todo superbien conectado", ha explicado, añadiendo que sus indicaciones hacían que, durante el rodaje, Sanz cantase "sin ninguna emoción, como si fuera un robot". "No hace concesiones a lo simple", ha asegurado el cantante con respecto a la obra audiovisual.

Alejandro Sanz ha asegurado se encuentra inmerso en "una nueva etapa" musical en la que "se juntan muchas cosas: compañía nueva; equipo nuevo; ilusión renovada, porque hubo un tiempo, entre la pandemia y cosas que iba arrastrando que perdí un poco la ilusión por hacer música, estaba un poco desganado (...) Esta nueva etapa, para mí, es como abrir las ventanas y encontrarte un domingo soleado con el afilador sonando por la calle".

Nueva dinámica que, como ha asegurado, "se nota, también, en la forma en la que se trabajan la cosas", ya que "el disco está lleno de vida, de cosas distintas". Además, el apartado de colaboraciones de este nuevo álbum será uno de los más sorprendentes de su carrera. "Más que por el nombre (de los artistas), por cómo estamos haciendo canciones, donde no estamos en ninguno de los dos lados, sino que estamos compartiendo música y haciendo algo distinto", ha detallado, deslizando una suerte de combinación de géneros musicales con artistas alejados del registro clásico de Alejandro Sanz.

Una de estas combinaciones entre la música del autor y otros géneros ha sido la versión de Corazon partío de Grupo Menos é Mais, Corasao partido. "Me encanta, además, ellos hacen pagode, que es un estilo de música brasileña que no había sido nunca numero 1 en Brasil y con esta canción, en la época digital, consiguieron llgar a numero 1".

Durante la entrevista no se ha podido obviar el vínculo de Sanz su ciudad natal. "Madrid, como todas las ciudades en el mundo, no es un lugar, es una actitud (...) Sigue siendo mi casa y tiene una cosa que es muy autenntica y muy nuestra", ha explicado sobre la especial forma de tomarse la vida de los ciudadanos de la capital: "Soy una persona muy abierta pero también relativizo mucho las cosas; el espíritu ese del madrileño que, en el fondo, es un poco pasota". Un arraigo del que se siente orgulloso y que, para él, sigue siendo evidente en la ciudad: "Madrid no cambia a esa velocidad; conserva su esencia y, cuando vuelves a pasar por los barrios, todavía mas. Me gusta mucho pasear por los barrios".

Mirnado hacia su debut en 1991 con Viviendo deprisa, el cantante asegura entre risas que, teniendo en cuenta su carrera, "un mojón para Fernando Alonso". "He corrido muy deprisa, creo que todo ha ido a mucha velocidad", aunque sigue queriendo volver a hacer una gira porque "el fin ultimo de un artista es estar encima de un escenario".

También ha habido tiempo de comentar lo bien que se le dan las plantas de interior, de las que asegura que solo hay que tener en cuenta unos sencillos pasos: "son muy sensibles a los lugares en las que las pones y no las puedes girar sin ton ni son, ni ahogarlas en agua, ni tampoco te las fumes". Además, como broche final, no ha podido disimular su asombro al escuchar cómo la madre de uno de los miebros del equpo de Cuerpos especiales sufrió un robo en su coche del que el ladrón solo se llevó los seis discos originales que había en la guantera. "Me encanta tu forma de relacionarte con el crimen", ha confesado.