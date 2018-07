Alicia Keys, imagen y directora creativa de Blackberry, actualiza desde su iPhone

Alicia Keys ha protagonizado uno de los últimos 'epic fails' de las celebrities. La cantante neoyorkina ha sido nombrada imagen y directora creativa global de Blackberry cuando hacía tan sólo tres días lanzó varios tweets desde su iPhone, algo poco hábil por parte de Alicia si sabía que estaba a punto de presentarse su nuevo cargo en la compañía de la competencia.

Además sigue publicando fotos en Instagram, aplicación que sólo está disponible para iPhone y Android, pero no para Blackberry. Y para acabar de rematar la jugada, en su propia página web podemos ver una fotografía de la cantante en la que anuncia lo emocionada que está con el nuevo cargo con lo que parece ser un iPhone 5... (que podemos ver en la imagen superior de esta noticia)

Por otro lado, precisamente en uno de estos tweets publicados desde el iPhone nos llegaba una nueva canción: B.N.M Part 2. El pasado 25 de enero la cantante neoyorkina cumplió 32 años y quiso agradecer todas las felicitaciones de sus fans regalándoles la segunda parte de su single Brand new me. Aunque alejándose de la balada tocada a piano de la primera parte, en B.N.M Part 2 se acerca a la música dance con un sample del Gyspy Woman (She's Homeless) de Crystal Waters.

Y como de tweets anda la cosa, la última noticia que tenemos de la cantante a través de esta red social es nada más y nada menos que un posible dúo con Maroon 5 en la gala de los Grammy: "Esperad para ver lo que voy a hacer con Maroon 5 en la gala de los Grammy"

