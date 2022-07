Amaia y Rigoberta Bandini critican el machismo de las canciones infantiles en 'Así bailaba'

Desde que Amaia y Rigoberta Bandini anunciaron su colaboración hace unas semanas, las expectativas sobre cómo sería una canción de estas dos artistas cada vez eran mayores. ¡Y ya podemos disfrutar de Así bailaba! Un nuevo himno feminista, como no podía ser de otra manera viniendo de sus creadoras.

Amaia y Paula han rescatado la canción infantil Los días de la semana, uno de los temas más conocidos de Los Payasos de la tele. Esta canción que se publicó en 1974 hablaba de una niña que quería jugar pero no podía porque los lunes tenía que planchar, los martes tenía que coser, los miércoles tenía que barrer, los jueves tenía que cocinar , lavar los viernes y tender los sábados, siendo el domingo su único día libre.

Una canción que, escuchada casi medio siglo después, no hay ninguna duda de su contenido machista. Por este motivo Amaia y Rigoberta Bandini la han transformado en un himno en que las niñas no pueden hacer todas esas tareas tradicionalmente asociadas a la mujer porque "la niña hoy no puede bailar porque es que tiene que bailar".

LETRA 'ASÍ BAILABA', DE RIGOBERTA BANDINI Y AMAIA

Amaia me ha dicho que un día

Estuvo bastante perdida

Le he dicho: “Eso nunca se pasa”

Me ha pasado su single por WhatsApp

Hoy Paula me ha dicho que un día

También se sintió incomprendida

Después hemos estado de guasa

Bailando twerk en la terraza

Y es que parece mentira

Que a todos nos cueste la vida

Pero de repente hay un día

Que gritas: ¡Joder qué alegría!

Hemos amanecido contentas

Y ya nos da igual lo que piensas

Vamos a subir el volumen

Y ya no nos veis hasta el…

Lunes antes de almorzar

Una niña fue a lavar

Pero no pudo lavar

Porque tenía que bailar

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba que yo la vi

Nos hemos tomado unos vinos

Le he dicho que cuánto la admiro

Y al terminar he comprendido

Que es que es todo tan relativo

Hemos amanecido contentas

Y ya nos da igual lo que piensas

Vamos a subir el volumen

Y ya no nos veis hasta el…

Martes antes de almorzar

Una niña fue a lavar

Pero no pudo lavar

Porque tenía que bailar

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba que yo la vi

(Ni lavar, ni planchar)

(Ni barrer, ni guisar)

(Ni fregar, ni coser)

(Ni bordar, ni tender)

Estamos contemplando el mundo

Volando desde una avioneta

Las cosas se ven tan pequeñas

¡Si te hablo de él ya ni te acuerdas!

A veces observo mi vida

Y aún no sé si es drama o comedia

La niña hoy no puede lavar

Porque es que tiene que bailar

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba así, así

Así bailaba que yo la vi

El tema ha tenido una gran acogida en redes sociales, donde muchos de los seguidores de ambas artistas ya han definido esta canción como un nuevo himno feminista.