Anoche se vivió en el Teatro Nokia de Los Ángeles una de las grandes noches de la música. Los American Music Awards reunieron lo más destacado del momento y pudimos ver y disfrutar de grandes actuaciones de la mano de Lady Gaga , Katy Perry y cómo no de la polémica, Miley Cyrus.

La alfombra roja que predecía a la ceremonia se convirtió en un derroche de glamour y elegancia. Taylor Swift fue una de las más admiradas por su look, un minivestido dorado que acaparó todos los flashes. Su ex, Harry Styles acudió solo al evento después de los rumores que le han relacionado con la hermana de Kim Kardashian. Allí se pudo encontrar con Taylor y quizás hablaron sobre la nueva vivienda en Londres que él le ha ayudado a encontrar a la cantante de country.

Romances a parte, una de las que más destacaron por su entrada "triunfal" fue Lady Gaga. Nunca defrauda y el show es su vida, como ya hizo con su entrada en los Grammys de 2011 en forma de huevo. La artista galopó por la alfombra subida en un "caballo blanco" con el mismo look que lucía en la campaña de Versace. Al más puro estilo amazona, Gaga se ganó el protagonismo que se merecía.

Otra de las que no dejaron indiferentes a nadie fue Miley Cyrus. Estrenaba mayoría de edad, después de celebrar un cumpleaños que como prometió sería memorable: fiesta sadomasoquista con invitación de su ex incluida y robo en su casa el día previo a la fiesta. La cantante de Wrecking Ball sorprendió no por el estilo extravagante al que nos tiene acostumbrado sino porque posó junto a su padre Billy Ray Cyrus de lo más "modosita", con un traje de chaqueta blanco . Pero no todo iba a ser tranquilidad, Miley sorprendió en su actuación donde interpretó el tema principal de su nuevo disco. La cantante lució un bikini de gatos que hacía juego con la imagen proyectada durante su actuación. Una perfomance que terminó con su típico posado sacando lengua... Miley y sus tradiciones.

Una de las actuaciones más aplaudidas fue la de Katy Perry, quién vestida como una auténtica Geisha inauguró el show con su segundo sencillo Unconditionally, de su nuevo álbum Prism.





Lady Gaga también fue una de las más aclamadas con su perfomance en el que interpretaba a una secretaria del presidente de los Estados Unidos con su canción Do what u what. Muy sensual durante la actuación ya que su estilo era muy parecido al de la famosa actriz Marilyn Monroe. Ese momento de la gala se convirtió en Trending Topic mundial, y es que todo el mundo hablaba de la magnífica actuación de la diva.

El momento más emotivo llegó cuando Jennifer Lopez homenajeó a la fallecida Celia Cruz. La cantante le rindió un gran tributo a la voz de La vida es un Carnaval. Su ex, Marc Anthony también participó en la gala y fue el ganador del premio al artista latino.

Durante la gala se vivieron más momentos de emocionantes, sobre todo cuando Rihanna subió al escenario para recoger su premio a la artista femenina favorita y al icono del año. Enfundada en un vestido de transparencias Rihanna se cambió dos veces de vestuario durante la gala.

Justin Timberlake fue el ganador del premio al mejor artista pop masculino, un año lleno de éxitos para el cantante de "Mirror". Taylor Swift recibió el reconocimiento por ser la artista country favorita y por su nuevo álbum. Y como no, la boy band One Direction se convirtió una vez más en los ganadores del premio al álbum favorito y a la banda del año.

Una fabulosa noche para el mundo de la música que cumplió con todas las expectativas de los fans. Os dejamos todas las actuaciones de la noche:

Imagine Dragons - Demons/Radioactive

Pitbull y KeSha - Timber

Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us





One Direction - Story Of My Life

A Great Big World y Christina Aguilera - Say Something





Luke Bryan - That's my kind of night





Kendrick Lamar - Swimming Pools/Poetic Justice

Ariadna Grande - The way/Tattooed Heart

Florida Georgia Line & Nelly - Cruise/Ride wit me

TLC & Lil Mama - Waterfalls