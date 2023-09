Ana Mena se consagra como princesa del pop con baño de glitter en la capital

26 inviernos, 48 discos de platino, tres de oro, uno de diamante y toda la capital a sus pies.

Madrid ha acogido con los brazos abiertos el Bellodrama Tour de Ana Mena, la gira del disco con el que la malagueña ha conseguido consagrarse como una gran princesa del pop en su país natal, España, que durante tantos años le dio la espalda, obligando a la artista a reinverntarse constantemente y probar suerte en Italia, su segunda casa.

La intérprete ha dado una masterclass de música ligera en su primera vez en el WiZink Center, al que ha dominado como si fuese suyo desde siempre, y ha bañado de glitter a los 17.000 espectadores que esperaban ansiosos escuchar todos sus éxitos, sin poder controlar su pulso errático.

Enfundada en ajustadas prendas de transparencia y brillo, una Ana Mena indomable sobre el escenario se ha impuesto en la ciudad capitalina con sus éxitos más nostálgicos como Ya Es hora, Se Iluminaba o Un Clásico; ha removido todas las emociones posibles con Rojo Amanecer desde las alturas de un columpio, y ha subido la temperatura al ritmo de la bachata Un Millón de Lunas.

Tampoco ha faltado esa figura de la diva doliente, que ha tenido presente durante todo el proceso creativo de Bellodrama, —su disco más personal— y que vemos reflejado en canciones como Lentamente, Me Enamoró, Bebé y Llorando en la disco; aunque no se ha olvidado de su lado más fiestero y potente con Las 12, donde se ha convertido en una cenicienta moderna.

"He soñado con esta noche toda mi vida"

Los sueños se cumplen hasta para las superestrellas como Ana Mena que, desde su más sincera humildad, ha agradecido visiblemente emocionada a todos los presentes entre canción y canción, por ayudarle a cumplir su sueño, por el que ha peleado con uñas y dientes durante toda su vida:

"Estoy tan agradecida y tan emocionada por lo que vamos a vivir esta noche, para mi, familia, esto no tiene precio. No sé si todos sabéis lo que es visualizar algo durante muchísimo tiempo, tenerlo en la cabeza, tenerlo presente, y yo he visualizado en cada escenario pequeñísimo, pequeño, mediano y más o menos grande he visualizado esta noche aquí con vosotros hoy. Para mi es muy muy fuerte, he soñado con esta noche toda mi vida, estoy segura de que va a ser mágica", ha expresado.

"La música siempre está ahí para acompañarte"

La cantante también ha lanzado un alegato a favor de la música como compañía y terapia en esos momentos de locura, alegría, tristeza o soledad.

"A veces lloras de pena, a veces lloras de alegría, pero la música siempre está ahí para acompañarte. Cambian las canciones, cambian los artistas, pero siempre hay una canción que parece estar hecha para ti, y tengo que admitir que, en parte, me siento muy orgullosa de Bellodrama, porque creo todo el mundo se puede sentir identificado con sus canciones", ha reflexionado la artista sobre este álbum que nació de la dulzura del desamor.

Madrid City, una oda a un amor metropolitano

Madrid es la protagonista de muchas canciones que han pasado a la historia, y ha sido el escenario del último sencillo de la cantante andaluza, que aún no ha salido de manera oficial.

Ana Mena le canta a un amor de verano en Madrid City, una canción que presentó en el Festival Arenal Sound en el mes de agosto y que prometió traer de manera definitiva en su concierto en la capital —no solo por razones obvias—, sino también por la buena acogida que recibió la demo en directo y a través de redes sociales.

"Madrid siempre ha sido una ciudad que me ha acogido desde el primer día y quería dedicarle un tema como este, pero necesito que se caiga el WiZink abajo", ha dicho la malagueña antes de cantar este futuro hit, que saldrá en dos o tres semanas, según ha asegurado.

Los fans de Ana se han entregado a este hit en cuerpo y alma y, para sorpresa de la cantante, han coreado junto a ella el estribillo.

Rocco Hunt, Omar Montes y Abraham Mateo, tres grandes sorpresas

En un concierto tan especial en la carrera de la intérprete no podían faltar unos invitados de lujo.

Rocco Huntha sido la primera sorpresa de la noche que, directo desde Italia, no se ha perdido el debut de su compañera y amiga Ana Mena en el WiZink Center. El italiano y la malagueña han puesto a bailar al estadio completo —staff y prensa incluidos— con A un paso de la luna y Un beso de improviso.

Le ha seguido el flamenco Omar Montes, cuyo playback en sus estrofas de Solo no ha conseguido empañar el gran espectáculo de la artista, que ha brillado con la luz de un millón de estrellas.

Quien tampoco podía faltar de ninguna de las maneras eraAbraham Mateo, su gran amigo desde los tiempos de Menuda noche, que ha enloquecido al público cuando ha aparecido para cantar Quiero decirte con su amiga de toda la vida. El gaditano se ha despedido con un cálido abrazo que ha tocado el corazón de los fans.

Entre confeti, fuego y rodeada de su familia, amigos y equipo, la artista se ha despedido de la capital con un ramo de rosas en la mano y abrazada a su madre, con un brillo en los ojos que solo tienen aquellos que han luchado duro por conseguir lo que tanto han soñado.