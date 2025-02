Anitta desvela cómo es su relación con su "gran amiga" Shakira: "La quiero mucho"

Anitta se ha convertido en los últimos años en una de las grandes figuras de la música en Brasil, con grandes colaboraciones internacionales y exportando el funky carioca a nivel internacional. Una proyección que la ha situado entre las artistas más seguidas de todo el mundo.

En una reciente entrevista para la revista Elle, la autora de Funky rave se ha sincerado acerca de cómo es su relación con su "gran amiga" Shakira, con compartió nominación en los Premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por Funk Generation. Un galardón que, finalmente, se llevó la colombiana por Las Mujeres Ya No Lloran y que hizo que también alegro a su compañera: "La quiero mucho. Estaba súper, súper feliz por ella. Creo que se lo merece todo".

Además, Anitta ha explicado los planes que tienen ambas de cara al inicio del tour mundial de la autora de Soltera, que comenzará el próximo 11 de febrero en Río de Janeiro. "Ella viene en los próximos días, así que vamos a pasar un tiempo juntas porque realmente la quiero como amiga".

Además, ha desvelado cuáles suelen ser sus actividades conjuntas cuando ambas pueden disfrutar de la compañía mutua. "Nos gusta cuidarnos, así que cuando estamos juntas hacemos tratamientos para la piel, para el alma, para el cuerpo", ha indicado, "hacemos algunos tratamientos de bienestar sólo para sentirnos bien. Soy una persona muy espiritual. Me gusta hacer meditaciones. Me gusta hacer yoga y cosas que me ayuden a mirar hacia dentro. Creo que eso es lo que hacemos cuando estamos juntas".

La brasileña acaba de publicar su single Romeo, una canción que ha explicado que trata acerca de "la conexión entre estas dos personas, Romeo y Julieta. Creo que la gente espera que Julieta sea otra persona o un personaje secundario, pero en realidad, Julieta es Larissa, soy yo, mi verdadero yo, el que está dentro de mí y que nadie ve".

Un lanzamiento que, por otro lado, supone el primer paso de cara a su nuevo álbum. "Esa es la idea del concepto de este nuevo momento en mi vida y mi carrera. Espero que los fans lo disfruten, porque realmente quiero mostrar que, como artista, tengo otra faceta que no tuve el coraje de mostrar hasta ahora".yo